Χεζμπολάχ: Επίθεση με ρουκέτες σε 9 πόλεις του Ισραήλ - Ενισχύεται η παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν διέταξε το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln να «επιταχύνει» τη μετάβασή του στη Μέση Ανατολή, καθώς η ανησυχία πως επίκειται περιφερειακή ανάφλεξη δεν πάει να εντείνεται, με φόντο τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε χθες Κυριακή το Πεντάγωνο.

Hezbollah fires some 30 rockets at Western Galilee in nighttime barrage; no casualties https://t.co/2gLRlPxPjT