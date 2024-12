Ισραήλ: Επιχείρηση του στρατού κοντά στο νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός με τον οποίο επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο δεν απάντησε για το πλήγμα αυτό στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία έχει καταστραφεί έπειτα από 14 μήνες πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και το ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, ο στρατός ανέφερε πως το νοσοκομείο έχει γίνει "προπύργιο τρομοκρατικών οργανώσεων και εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ως κρυψώνα από τους τρομοκράτες".

Στηριζόμενες σε πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών, οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιχείρηση κοντά στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τον στρατό.

«Τα στρατεύματα διεξάγουν στοχευμένες επιχειρήσεις» και προσπαθούν να αποφύγουν να πλήξουν αμάχους, ασθενείς και ιατρικό προσωπικό, πρόσθεσε.

BREAKING: The Israeli occupation military has stormed Kamal Adwan Hospital in northern Gaza, forcing doctors and patients to walk on foot to the southern part of the region. pic.twitter.com/HCLLXAHx1N