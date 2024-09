Ισραήλ: Έρευνα του IDF για το βίντεο με στρατιώτες να σπρώχνουν πτώματα από ταράτσα

Επιπλέον, πλάνα του AFPTV από αυτήν την επιχείρηση που διεξήχθη χθες στην Καμπατίγια, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, δείχνουν έναν στρατιώτη να κλωτσάει ένα πτώμα μέχρι την άκρη της ταράτσας ενός κτιρίου προτού το ρίξει στο κενό, υπό το βλέμμα τουλάχιστον άλλων δύο στρατιωτών.

Ο Ζακάρια Ζακάρνεχ, ο θείος ενός από τους άνδρες, δήλωσε πως είδε όσα εκτυλίχθηκαν. Ισραηλινοί στρατιώτες πήγαν στην ταράτσα αφότου οι Παλαιστίνιοι είχαν σκοτωθεί, περιέγραψε ο ίδιος στο Ρόιτερς.

«Προσπάθησαν να κατεβάσουν τα πτώματα με μια μπουλντόζα, όμως δεν τα κατάφεραν, επομένως τα πέταξαν από τον δεύτερο όροφο στο έδαφος», είπε.

«Πονούσα, ήμουν πολύ λυπημένος και οργισμένος που δεν μπορούσα να κάνω κάτι», εξήγησε ο Ζακάρνεχ.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters κατάφερε να επιβεβαιώσει την περιοχή που καταγράφηκε το βίντεο ως την Καμπατίγια και να επιβεβαιώσει επίσης την ημερομηνία με τη βοήθεια αυτοπτών μαρτύρων και πλάνων που κατέγραψαν τοπικά παλαιστινιακά ΜΜΕ που δείχνουν τις ίδιες σκηνές.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός επισήμανε σε μια ανακοίνωση ότι το περιστατικό είναι σοβαρό και δεν συμβαδίζει με τις αξίες του.

Σε μια ξεχωριστή ανακοίνωση, ανέφερε πως χθες στρατιώτες του σκότωσαν επτά μαχητές κατά τη διάρκεια μαχών και μιας αεροπορικής επιδρομής στην Καμπατίγια.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Video from the occupied West Bank town of Qabatiya shows Israeli soldiers pushing dead bodies off a roof in a raid that killed at least five Palestinians.

The Israeli military also opened fire on a group of journalists filming the raid from a nearby building. pic.twitter.com/DlvNcmgrQ9