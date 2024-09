Ισραήλ: «Έτοιμη» η Πολεμική Αεροπορία για χερσαίες επιχειρήσεις στον Λίβανο

«Θα αποτρέψουμε κάθε απόπειρα μεταφοράς όπλων από το Ιράν στον Λίβανο», τόνισε ο υποπτέραρχος Τομέρ Μπαρ. «Η αισιοδοξία του Νασράλα πηγάζει από τις προμήθειες που στέλνει το Ιράν» συμπλήρωσε, αναφερόμενος στον ηγέτη της Χεζμπολάχ.

«Προετοιμαζόμαστε από κοινού με τη Βόρεια Διοίκηση για μια χερσαία επιχείρηση. Είμαστε έτοιμοι, σε περίπτωση που διαταχθεί. Είναι μια απόφαση που ανήκει στους ανωτέρους μας», είπε κατά την ομιλία του σε οπλίτες, βίντεο της οποίας δόθηκε στη δημοσιότητα από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF).

Νωρίτερα, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα ότι έβαλε στο στόχαστρο την πόλη Σάφεντ, στο βόρειο Ισραήλ, εκτοξεύοντας 80 ρουκέτες, σε απάντηση για τις ισραηλινές επιθέσεις στο λιβανέζικο έδαφος.

«Προς υπεράσπιση του Λιβάνου και του λαού του» και «σε απάντηση» για τις «βάρβαρες ισραηλινές (επιθέσεις) σε πόλεις, χωριά και αμάχους», οι μαχητές της Χεζμπολάχ έπληξαν την πόλη Σάφεντ με 80 ρουκέτες, ανέφερε η πανίσχυρη φιλοϊρανική οργάνωση στην ανακοίνωσή της.»

Hezbollah fires dozens of rockets into Israel

