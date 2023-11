Ισραήλ: Έχουμε χτυπήσει 11.000 στόχους στη Λωρίδα της Γάζας – Ανοιξε το πέρασμα της Ράφα

Η Αίγυπτος είναι έτοιμη να υποδεχτεί σήμερα μέσω του μεθοριακού περάσματος της Ράφα βαριά τραυματισμένους Παλαιστινίους για νοσηλεία τους σε αιγυπτιακά νοσοκομεία. Σύμφωνα με παλαιστιανικές αρχές πρόκειται για 81 τραυματίες.

Δεκάδες ξένοι και άνθρωποι με διπλή υπηκοότητα έφυγαν σήμερα από τη Λωρίδα της Γάζας προς την Αίγυπτο μέσω της μεθοριακής διάβασης της Ράφα, η οποία άνοιξε για πρώτη φορά για τη διέλευση ανθρώπων κατά την 26η ημέρα του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP που βρίσκεται εκεί.

Σε αυτούς δόθηκε άδεια να εισέλθουν στον τερματικό σταθμό γύρω στις 09:45 ώρα Ελλάδος μετά την ανακοίνωση από τις αιγυπτιακές αρχές ότι η μεθοριακή διάβαση θα ανοίξει κατ'εξαίρεσιν για να επιτραπεί η διέλευση σχεδόν 90 Παλαιστίνιων τραυματιών και σχεδόν 450 ανθρώπων με διπλή υπηκοότητα και ξένων.

"Μια πρώτη ομάδα κατόχων ξένων διαβατηρίων θα διασχίσει σήμερα τον τερματικό της Ράφα προς την Αίγυπτο", είχε δηλώσει νωρίτερα στο AFP αξιωματούχος των αρχών που είναι αρμόδιες για το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα με τη Γάζα, η οποία βομβαρδίζεται αδιάκοπα από το Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου κατά της Χαμάς.

IDF για τις επιδρομές στην Τζαμπαλίγια

Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν πυκνοκατοικημένο προσφυγικό καταυλισμό στη Λωρίδα της Γάζας, σκοτώνοντας τουλάχιστον 50 Παλαιστίνιους και έναν διοικητή της Χαμάς, ενώ οι γιατροί αγωνίστηκαν να περιθάλψουν τα θύματα στον θύλακα όπου τρόφιμα, καύσιμα και βασικές προμήθειες λιγοστεύουν.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας οι επίγειες δυνάμεις του Ισραήλ οδήγησαν την Πολεμική Αεροπορία να χτυπήσει κτίριο στην Τζαμπαλίγια όπου ήταν συγκεντρωμένα αρκετά στελέχη της Χαμάς» ανέφεραν οι IDF.

«Κατά τη διάρκεια των μαχών χθες (Τρίτη) τα στρατεύματα των IDF αναγνώρισαν αρκετούς τρομοκράτες της Χαμάς που εγκλωβίστηκαν σε ένα πολυώροφο κτίριο -κοντά σε σχολείο, ιατρικό κέντρο και κυβερνητικά γραφεία- στην περιοχή Τζαμπαλίγια στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας. Τα στρατεύματα των IDF ζήτησαν από την IAF (Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία) να χτυπήσει τους τρομοκράτες», αναφέρεται συγκεκριμένα.

?? Additional documentation from the Hamas base that operated under a building in Jabaliya, the rocket blew up the building and the headquarters below and buried a lot of Hamas terrorists under it. pic.twitter.com/k1tLiZdlQ1