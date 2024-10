Ισραήλ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου κοντά στο Τελ Αβίβ - Πολλοί τραυματίες - «Eξουδετερώθηκε» ο οδηγός

«Στις 10:08 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ενημερωθήκαμε (…) ότι ένα φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου στη λεωφόρο Αχαρόν Γιαρίβ στην Ραμάτ Χασαρόν. Οι υπηρεσίες του κέντρου άμεσης βοήθειας παρέχουν αυτή τη στιγμή φροντίδα σε δεκάδες θύματα επιτόπου», επεσήμανε νωρίτερα η Magen David Adom, η υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισραήλ.

#BREAKING: Suspected ramming attack in Israel.

About 40 injured, most of them IDF soldiers, after a truck ran into a bus station north of Tel Aviv.