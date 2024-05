Ισραήλ: Η στιγμή της εφόδου της αστυνομίας στο γραφείο του Al Jazeera - ΒΙΝΤΕΟ

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο δείχνουν αστυνομικούς με πολιτικά να αποσυναρμολογούν εξοπλισμό κάμερας σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου. Η πηγή του Al Jazeera δήλωσε πως το ξενοδοχείο βρίσκεται στην Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Το υπουργικό συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου έκλεισε το δίκτυο όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στη Γάζα, με το επιχείρημα ότι η καταριανή τηλεόραση απειλή την εθνική ασφάλεια.

Το Al Jazeera χαρακτήρισε την απόφαση εγκληματική ενέργεια και απέρριψε την κατηγορία πως το δίκτυο απειλεί την εθνική ασφάλεια χαρακτηρίζοντάς την "επικίνδυνο και γελοίο ψέμα" που θέτει τους δημοσιογράφους του σε κίνδυνο.

Ανέφερε ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματος να "επιδιώξει κάθε νομικό βήμα".

Δεν υπάρχει επίσημο σχόλιο από την κυβέρνηση του Κατάρ, που παρέπεμψε στο Al Jazeera.

To Al Jazeera έχει αποκαλέσει στο παρελθόν τις προσπάθειες του Ισραήλ να περιορίσει τη λειτουργία του "κλιμάκωση" και ανέφερε σε μια δήλωση στις αρχές Απριλίου πως "έρχεται στο πλαίσιο μιας σειράς συστηματικών ισραηλινών επιθέσεων προκειμένου να φιμωθεί το Al Jazeera".

