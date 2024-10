Ισραήλ: Η επίθεση κατά της εκπαιδευτικής βάσης στην Χάιφα «είναι σκληρή και επώδυνη»

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του ισραηλινού στρατού, ο στρατηγός Χέρζι Χαλεβί, επισκέφθηκε την βάση εκπαίδευσης της ταξιαρχίας Γκολάνι κοντά στην Χάιφα, η οποία έγινε χθες το βράδυ στόχος επίθεσης με drone της Χεζμπολάχ, με αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων στρατιωτών και τον τραυματισμό δεκάδων.

«Βρισκόμαστε σε πόλεμο και μία επίθεση κατά εκπαιδευτικής βάσης στο εσωτερικό μέτωπο είναι σκληρή και επώδυνη», δήλωσε ο ισραηλινός στρατηγός απευθυνόμενος στους στρατιώτες της βάσης.

Killing 4 Soldiers and Injuring 70,

IronDome Failed to Alert During the Incident, Raising Serious Concerns#Israel#Hezbollah#Binyamina#Haifa#IronDomepic.twitter.com/xCZrZRiQmx

— Ritam English (@EnglishRitam) October 14, 2024

Βίντεο από την επίσκεψή του δόθηκε στην δημοσιότητα από τον ισραηλινό στρατό διαψεύδοντας τις φήμες που κυκλοφόρησαν και αναπαρήχθησαν στα κοινωνικά μέσα χθες το βράδυ, σύμφωνα με τις οποίες ο Χέρζι Χαλεβί βρισκόταν στην βάση της ταξιαρχίας Γκολάνι κατά την ώρα της επίθεσης και ότι είναι νεκρός.

