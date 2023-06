Ισραήλ: Η Μοσάντ συνέλαβε Ιρανό που σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση κατά Ισραηλινών στην Κύπρο

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε εκδώσει ανακοίνωση την Κυριακή, χαιρετίζοντας την επιχείρηση των μυστικών υπηρεσιών «η οποία απέτρεψε ιρανική τρομοκρατική επίθεση εναντίον Ισραηλινών στην Κύπρο», χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Κυπριακά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγές που δεν κατονομάζονταν, είχαν μεταδώσει πως απετράπη σχέδιο επίθεσης κατά ισραηλινών ή εβραϊκών στόχων, το οποίο εκπονήθηκε από υπόπτους στα Κατεχόμενα.

Σύμφωνα με τη Μοσάντ, ένας Ιρανός ονόματι Γιουσέφ Σαχαμπαζί Αμπασαλίλου «συνελήφθη» κατά τη διάρκεια «αντιτρομοκρατικής επιχείρησης σε ιρανικό έδαφος». Κατά την ανάκρισή του φέρεται να ομολόγησε ότι «έλαβε λεπτομερείς οδηγίες και όπλα από ανώτερους αξιωματικούς των Φρουρών της Επανάστασης» για να δολοφονήσει έναν ισραηλινό επιχειρηματία στην Κύπρο.

Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Μοσάντ, διακρίνεται ο συλληφθείς να δίνει λεπτομέρειες για την άφιξή του στην Κύπρο και τις προετοιμασίες της απόπειρας δολοφονίας του Ισραηλινού με τη βοήθεια «Πακιστανών» που βρίσκονταν στο νησί. Αφηγείται ότι έλαβε εντολή να επιστρέψει στο Ιράν, επειδή η κυπριακή αστυνομία βρισκόταν στα ίχνη του.

#BREAKING: #Mossad, Intelligence Service of #Israel has arrested an #IRGC agent named Yusef Shahbazi Abbas-Alilou in #Iran. He was the man who had been sent by IRGC Intelligence to #Cyprus to assassinate an Israeli citizen. It is not known if Mossad has extradited Abbas-Alilou to… pic.twitter.com/oz1RGIojgn