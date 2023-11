Ισραήλ: Η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για την αιματηρή επίθεση στην Ιερουσαλήμ

H παλαιστινιακή οργάνωση πρόσθεσε ότι «η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ως φυσική απάντηση στα πρωτοφανή εγκλήματα που διαπράττει η κατοχή», αναφερόμενη στη στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα και την αντιμετώπιση των Παλαιστίνιων κρατουμένων στις ισραηλινές φυλακές.

Η ισραηλινή αστυνομία επιβεβαίωσε ότι οι δύο δράστες της επίθεσης, αδέλφια από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, σκοτώθηκαν μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν εναντίον πολιτών που περίμεναν σε στάση λεωφορείου στην Ιερουσαλήμ.

BREAKING:

Terrorist attack in Jerusalem.

2 Israelis waiting at a bus stop killed by 2 shooters.

5 in critical condition.

The terrorists were quickly killed by 2 armed off duty Israeli soldiers and one armed civilian driving past. pic.twitter.com/UCKNvZBQRQ