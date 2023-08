Ισραήλ: Ιρανοεβραίος συνελήφθη στο αεροδρόμιο, έχοντας κρυμμένο εξοπλισμό παρακολούθησης μέσα σε ένα κουτί για χαρτομάντιλα

Η Σιν Μπετ ανέφερε ότι ο άνδρας, ο οποίος έχει συγγενείς στο Ισραήλ, παραδέχτηκε κατά την ανάκρισή του στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν ότι έφτασε στη χώρα για να κατασκοπεύσει ισραηλινούς στόχους προς όφελος Ιρανών πρακτόρων ασφαλείας. Η υπηρεσία τόνισε ότι στον άνδρα, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν κινητά τηλέφωνα, τροφοδοτικά ισχύος και χρήματα, του απαγορεύτηκε η είσοδος και απελάθηκε πίσω στο Ιράν.

Shin Bet says a Jewish Iranian was detained at Ben Gurion Airport overnight, after he allegedly was given instructions by Iranian operatives to spy in Israel. His entry to Israel was denied and the man was sent back to Iran. pic.twitter.com/IHya9WwcyW