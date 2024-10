Iσραήλ: Ηχούν σειρήνες σε όλη την χώρα - Στα καταφύγια οι πολίτες

Εκατομμύρια Ισραηλινοί έσπευσαν στα καταφύγια σήμερα, καθώς ηχούν οι σειρήνες στο κεντρικό Ισραήλ, ως απάντηση σε βλήματα που ερρίφθησαν από τον Λίβανο, έγινε γνωστό από τον στρατό.

Οι σειρήνες ήχησαν μεταξύ άλλων στο Τελ Αβίβ, το οικονομικό κέντρο της χώρας, σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία διευκρίνισε πως «έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για να εντοπιστούν τοποθεσίες που έχουν πλήγεί από τα συντρίμμια ρουκετών».

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε επίσης πως προσπάθειες αναχαίτισης έγιναν απέναντι σε βλήματα που ερρίφθησαν από τον Λίβανο.

??Millions of Israelis are running to bomb shelters as sirens sound across Israel?? pic.twitter.com/xlddwUbbTk — Israel Defense Forces (@IDF) October 14, 2024

Τουλάχιστον 18 νεκροί από ισραηλινό χτύπημα στον βόρειο Λίβανο

Δεκαοκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορικό πλήγμα σε ένα χωριό του βορείου Λιβάνου, όπως δήλωσε ο τοπικός Ερυθρός Σταυρός, ενώ το υπουργείο Υγείας ανέφερε πως οι «προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται».

Είναι η πρώτη φορά που το Άιτο, ένα χωριό σε ορεινή περιοχή με πλειοψηφία χριστιανών κατοίκων, τίθεται στο στόχαστρο αφότου το ισλαμιστικό κίνημα Χεζμπολάχ και το Ισραήλ εισήλθαν σε ανοικτό πόλεμο στις 23 Σεπτεμβρίου. Το πλήγμα είχε στόχο ένα διαμέρισμα, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων NNA.

Σύμφωνα με φωτογράφο του AFP, πτώματα ήταν ορατά μπροστά από το κτήριο που βρισκόταν στην είσοδο του χωριού το οποίο ισοπεδώθηκε από το πλήγμα, εν μέσω ασθενοφόρων που πηγαινοέρχονταν.

Ο στρατός του Λιβάνου απέκλεισε το σημείο, όπου ξέσπασε πυρκαγιά, πρόσθεσε.

Israeli ???? airstrike targeting an apartment in a building hosting internally displaced IDPs in the village of Aitou n the Zgharta District in the North Governorate of Lebanon ????https://t.co/DdGIhYSPZ0pic.twitter.com/8AfLfFaGUz — Saad Abedine (@SaadAbedine) October 14, 2024

Προχθές, Σάββατο, ισραηλινό πλήγμα σε ένα σιιτικό χωριό βόρεια της Βηρυτού, που βρίσκεται επίσης εκτός των προπυργίων της Χεζμπολάχ, είχε προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 16 ανθρώπων, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Άλλοι έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν εκτός των ζωνών πυο θεωρούνται συνήθως προπύργια της φιλοϊρανικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων δύο σε ένα σπίτι στην Ντέιρ Μπέλα "όπου βρίσκονταν εκτοπισμένοι από τον νότο" της χώρας, προπύργιο της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με το ΝΝΑ.

?? [#LebanonWar] Israeli fighter jets struck the highway linking #Zgharta to #Ehden, in North Lebanon, near the town of Aito, according to L'Orient Today's correspondent. pic.twitter.com/ZBafcFIi8l — L'Orient Today (@lorienttoday) October 14, 2024

Στο μεταξύ, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει εμπλακεί σε «σφοδρές μάχες» απέναντι στον ισραηλινό στρατό με "όλων των ειδών αυτόματα όπλα, ρουκέτες και πυροβολικό" σε ένα χωριό του νοτίου Λιβάνου, όπου η φολοϊρανική οργάνωση είναι σε ανοικτό πόλεμο με το Ισραήλ.

Η Χεζμπολάχ είπε επίσης ότι «έθεσε στο στόχαστρο ισραηλινό όχημα μεταφοράς στρατιωτών με έναν τηλεκατευθυνόμενο πύραυλο προκαλώντας πυρκαγιά», άλλους Ισραηλινούς στρατιώτες σε ένα άλλο χωριό κοντά στα σύνορα και εκτόξευσε ρουκέτες στο βόρειο Ισραήλ.