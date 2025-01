Ισραήλ και Χαμάς συμφώνησαν σε εκεχειρία - Το σχέδιο για κατάπαυση πυρός και ομήρους

Αμερικανός αξιωματούχος, που δεν κατονομάζεται, είπε στον δημοσιογράφο Μπαράκ Ραβίντ του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios ότι επετεύχθη συμφωνία για τη Λωρίδα της Γάζας. Ένας Αμερικανός και ένας Άραβας αξιωματούχος είπαν στην ισραηλινή εφημερίδα Times of Israel ότι μια ανακοίνωση αναμένεται να εκδοθεί μέσα στις επόμενες ώρες.

BREAKING: Israel and Hamas have reached an agreement on a ceasefire and hostage release deal, a US official and an Arab official tells The Times of Israel.

An announcement is expected in the coming hours, an Arab official adds.