Ισραήλ: Κλιμακώνεται η ένταση στα σύνορα με τη Συρία - Αιφνιδιαστική επίσκεψη του επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP

Ο στρατηγός Μίλι συναντήθηκε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον υπουργό Άμυνας Μπένι Γκαντς και τον επικεφαλής του ισραηλινού στρατού Αβίβ Κοχάβι.

Ο Γκαντς δήλωσε ότι στις συνομιλίες που είχε με τον Αμερικανό στρατηγό υπογράμμισε «την ανάγκη να συνεχιστεί η πίεση στο Ιράν και τους εταίρους του».

