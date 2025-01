Ισραήλ: Με τις οικογένειές τους έσμιξαν και πάλι οι 4 γυναίκες όμηροι - Το προπαγανδιστικό βίντεο της Χαμάς

Σύμφωνα με τους Times of Israel, η Χαμάς παρέδωσε σε κάθε μία από τις ομήρους ένα «έντυπο απελευθέρωσης κρατουμένων» σε κορνίζα και ένα μπρελόκ με τη σημαία της Παλαιστίνης. Στη συνέχεια, οι όμηροι μεταφέρθηκαν σε οχήματα του Ερυθρού Σταυρού και απομακρύνθηκαν από την πλατεία, σύμφωνα με το υλικό που δημοσίευσε η Χαμάς.

Μετά την παράδοσή τους στο Ισραήλ, με τη μεσολάβηση του Ερυθρού Σταυρού, εξετάστηκαν σε κέντρο των IDF κοντά στη Λωρίδα της Γάζας. Αμέσως συναντήθηκαν ξανά με τις οικογένειές τους, μια στιγμή που όλοι περίμεναν εδώ και σχεδόν 1,5 χρόνο.

Οι τέσσερις Ισραηλινές γυναίκες στρατιώτες που απελευθερώθηκαν σε αντάλλαγμα για 200 Παλαιστίνιους κρατούμενους, εγκατέλειψαν τη στρατιωτική βάση όπου είχαν μεταφερθεί για να εισαχθούν σε νοσοκομείο της χώρας, ανακοίνωσε ο στρατός.

Σε βίντεο που δημοσίευσαν οι IDF, οι 4 γυναίκες καταγράφονται να αγκαλιάζονται με τις οικογένειές τους, σε μια συνάντηση γεμάτη συγκίνηση και χαρά.

They’re in our hands now and we are not letting go??

Welcome home, Daniella, Liri, Karina and Naama. pic.twitter.com/A1V9FcbQY6