Ισραήλ: Μπαράζ επιθέσεων σε θέσεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο – Μαχητικά κατέστρεψαν 1.000 εκτοξευτές ρουκετών

Σε ένα από τα σφοδρότερα κύματα αεροπορικών επιδρομών από τις αρχές Οκτωβρίου - όπως ανέφεραν στα ρεπορτάζ τους λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης - ισραηλινά αεροσκάφη έπληξαν περισσότερα από 100 συστήματα πολλαπλής εκτόξευσης ρουκετών, τα οποία αποτελούνταν από περίπου 1.000 σωλήνες με βλήματα που θα χρησιμοποιούνταν σε επικείμενη επίθεση της Χεζμπολάχ.

«Οι IDF θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους με στόχο να υποβαθμίσουν τις δυνατότητες και τις υποδομές της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, προκειμένου να υπερασπιστούν το κράτος του Ισραήλ», υπογραμμίζεται στη ανακοίνωση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

