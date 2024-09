Ισραήλ: Ο στρατός μετέδωσε εικόνες από την υπόγεια σήραγγα όπου κρατούνταν και δολοφονήθηκαν οι έξι όμηροι - Βίντεο

Ο εκπρόσωπος του στρατού, Ντάνιελ Χαγκάρι, κατά τη διάρκεια παρέμβασης στην ισραηλινή τηλεόραση έδωσε λεπτομέρειες για τις συνθήκες κράτησης των ομήρων σε αυτό το τούνελ, πλάτους περίπου 80 εκατοστών, ύψους λιγότερο από 170 εκατοστά και μήκους 120 μέτρων, που βρίσκεται 20 μέτρα κάτω από τη γη στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Ενώ βιντεοσκοπούσε κατεβαίνοντας με σκοινί σε αυτή τη σήραγγα από ένα φρεάτιο που επιτρέπει την πρόσβαση σε αυτήν, ο Χαγκάρι εμφανίστηκε στη συνέχεια μπροστά στην κάμερα σκυμμένος μέσα σε αυτό το πολύ χαμηλό υπόγειο ώστε "να σταθεί όρθιος", όπως είπε, στο οποίο έχει "πολλή υγρασία".

?????????????????? ??????????????: IDF Spokesperson, RAdm. Daniel Hagari, reveals the underground terrorist tunnel where Hersh, Eden, Carmel, Ori, Alex and Almog were held in brutal conditions and murdered by Hamas. pic.twitter.com/edlfi4lR8U