Ισραήλ: Οι IDF ανακοίνωσαν ότι ανέσυραν τη σορό της Σάνι Λουκ και δύο ακόμα ομήρων της Χαμάς

Ο εκπρόσωπος των IDF ανέφερε ότι οι τρεις Ισραηλινοί σκοτώθηκαν επί τόπου από τη Χαμάς, και μετά τα πτώματά τους μεταφέρθηκαν στη Γάζα. Η επιχείρηση ήταν μια κοινή προσπάθεια μεταξύ των IDF, και της υπηρεσίας ασφαλείας Σιν Μπετ.

«Ο Ιτζάκ Γκελερέντερ, η Σάνι Λουκ και ο Αμίτ Μπουσκίλα δολοφονήθηκαν κατά τη βάναυση τρομοκρατική επίθεση στις 7 Οκτωβρίου στην πολιορκία του Mefalim και τα σώματά τους απήχθησαν στη Γάζα από τρομοκράτες της Χαμάς».

Μετά από διαδικασία ταυτοποίησης που πραγματοποιήθηκε από ιατρικούς αξιωματούχους στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής και στο Υπουργείο Υγείας, εκπρόσωποι των IDF ειδοποίησαν τις οικογένειές τους κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η IDF και η Shin Bet μοιράζονται τη θλίψη των οικογενειών αυτή τη δύσκολη στιγμή».

H 22χρονη Εβραιογερμανίδα Σάνι Λουκ είχε πάει στο Ισραήλ από τη Γερμανία για το φεστιβάλ Supernova που διεξαγόταν στις 7 Οκτωβρίου στο Ρέιμ. Όταν οι τρομοκράτες της Χαμάς έκαναν την αιματηρή επίθεση, η Σάνι φέρεται να κρύφτηκε σε κάποιους θάμνους και τηλεφώνησε στη μητέρα της, λέγοντάς της ότι θα προσπαθήσει να ξεφύγει. Λίγες ώρες αργότερα, δημοσιεύεται βίντεο όπου η ίδια εμφανίζεται αναίσθητη να περιφέρεται από τη Χαμάς στη Γάζα. Τρεις εβδομάδες μετά, ανακοινώνεται ότι επιβεβαιώθηκε ο θάνατός της.

Body of Shani Louk, previously paraded around Gaza, retrieved by IDF. Louk is well known for appearing in a video of Hamas soldiers sitting in the back of a pickup truck over her mangled body, and parading it around Gazahttps://t.co/LMICPibnC8