Ισραήλ: Οι όμηροι της Χαμάς έγραφαν SOS με υπολείμματα φαγητού – Οργή για το λάθος του στρατού

Ο Τσαχάλ έδωσε στη δημοσιότητα χθες Κυριακή το βράδυ φωτογραφίες που είπε πως τραβήχτηκαν στον τόπο της τραγωδίας στη Λωρίδα της Γάζας. Μεταξύ άλλων διακρίνονται μηνύματα γραμμένα στα εβραϊκά πάνω σε λευκό χαρτί: «SOS», «Βοήθεια», «Τρεις όμηροι».

Τα μηνύματα είχαν γραφτεί με υπολείμματα φαγητού, ανέφερε ο στρατός. «Με βάση την έρευνά μας στο πεδίο, φαίνεται πως οι τρεις όμηροι είχαν διαμείνει για κάποιο καιρό στο κτίριο όπου βρέθηκαν τα μηνύματα», πρόσθεσε.

Αφού έγινε γνωστό το περιστατικό, και μπροστά στην οργή πολλών Ισραηλινών, ο στρατός δεν έχει σταματήσει να εκδίδει ανακοινώσεις, διαβεβαιώνοντας πως άντλησε «διδάγματα».

Η πίεση των οικογενειών των ομήρων, που ζητούν να ξαναρχίσουν διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς, συνεχίζεται.

Εκατοντάδες άνθρωποι έκαναν πορεία το βράδυ του Σαββάτου μπροστά στο Τελ Αβίβ και κατασκήνωσαν μπροστά στο υπουργείο Άμυνας απαιτώντας να ληφθούν μέτρα για να επιστρέψουν οι δικοί τους.

