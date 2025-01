Ισραήλ: Οι πρώτες απελευθερώσεις ομήρων αναμένονται την Κυριακή

Σύμφωνα με δύο πηγές που πρόσκεινται στη Χαμάς, στην πρώτη ομάδα ομήρων που θα αφεθούν ελεύθεροι περιλαμβάνονται τρεις Ισραηλινές στρατιωτίνες.

«Τρεις Ισραηλινές στρατιωτίνες ολοκληρώνουν την πρώτη ομάδα που θα αφεθεί ελεύθερη στην πρώτη φάση της συμφωνίας ανταλλαγής κρατουμένων», επεσήμανε στο AFP από τις πηγές, ενώ διευκρίνισε ότι η συμφωνία για αυτό επετεύχθη «τις τελευταίες στιγμές (των συνομιλιών)».

Σε αντάλλαγμα το Ισραήλ δέχθηκε «να απελευθερώσει έναν σημαντικό αριθμό κρατουμένων», πρόσθεσε η ίδια πηγή. Οι λεπτομέρειες αυτές μένει να επιβεβαιωθούν από ισραηλινή πηγή.

PM's office says first Gaza hostages expected to be released Sunday as planned, despite bureaucratic delayshttps://t.co/NDQDQsnwiu