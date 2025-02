Ισραήλ: Οργή για τους «αποστεωμένους» ομήρους

Ο 52χρονος Έλι Σαράμπι που έχασε σύζυγο και δύο έφηβες κόρες του στο κιμπούτζ Μπέρι την 7η Οκτωβρίου, ρωτήθηκε από τους ενόπλους αν γνωρίζει πως είναι νεκρός και ο αδερφός του.

«Ο αδερφός μου Γιοσέφ Σαράμπι, ας είναι αιωνία του η μνήμη, δεν βρίσκεται εδώ, δίπλα μου», απάντησε, ενώ ήδη τα διεθνή πρακτορεία περιέγραφαν έναν εμφανώς εξαντλημένο και αδυνατισμένο άντρα τον οποίο η Χαμάς απελευθέρωσε ασκώντας «εκφοβισμό και ταπείνωση».

Palestinians killed his wife, both of his daughters, his brother, and even his dog. They starved and tortured him for 491 days. They paraded and humiliated him at their last opportunity, forcing him to read lines in some sadistic show they put on.

