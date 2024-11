Ισραήλ: Οργή κατά Νετανιάχου - Χιλιάδες διαδήλωσαν κατά της αποπομπής Γκάλαντ - Bίντεο

Διαδηλωτές απέκλεισαν την κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο Αγιαλόν, που διασχίζει την παραθαλάσσια μητρόπολη, με ορισμένους να φορούν μπλουζάκια που ανέγραφαν «φέρτε τους πίσω στο σπίτι τώρα», αναφερόμενα στους 97 ισραηλινούς ομήρους που θεωρείται πως παραμένουν στα χέρια παλαιστινιακών ενόπλων κινημάτων στη Λωρίδα της Γάζας, από τους οποίους ωστόσο οι 34 έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Κράταγαν πλακάτ με συνθήματα όπως «μας αξίζουν καλύτεροι ηγέτες» και φώναζαν συνθήματα απαιτώντας ο κ. Νετανιάχου να παραιτηθεί ή χαρακτηρίζοντάς τον «προδότη».

Ο κ. Γκάλαντ ήταν «ο μοναδικός φυσιολογικός άνθρωπος στην κυβέρνηση», σχολίασε ο Σαμουήλ Μίλερ, εκπαιδευτικός 54 ετών, προσάπτοντας στην κυβέρνηση Νετανιάχου πως άνοιξε «νέα μέτωπα», πως διεξάγει «αδικαιολόγητους πολέμους». Ο πρωθυπουργός «δεν κάνει τίποτα για να διατηρήσει την ειρήνη για εμάς, για τους Παλαιστίνιους και για όλες τις άλλες χώρες στην περιοχή», πρόσθεσε.

Η κυβέρνηση δεν έχει κάνει «απολύτως τίποτα για να απελευθερωθούν οι όμηροι» στη Λωρίδα της Γάζας, έκρινε ακόμη.

Ο πρωθυπουργός «απέτυχε στο καθήκον που του εμπιστευτήκαμε», είπε από την πλευρά της η Εϊνάβ Τσανγκαουκέρ, ο γιος της οποίας Ματάν κρατείται όμηρος στον παλαιστινιακό θύλακο.

Έχει «εγκαταλείψει» τους ομήρους, κατήγγειλε, κατηγορώντας τον κ. Νετανιάχου πως «θέτει σε κίνδυνο εσκεμμένα την ασφάλεια του κράτους του Ισραήλ» και καθαίρεσε τον κ. Γκάλαντ «εξαιτίας προσωπικής διαφοράς» τους για τον τρόπο με τον οποίο θα «συνεχιστεί ο πόλεμος» στη Λωρίδα της Γάζας.

