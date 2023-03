Ισραήλ-Παλαιστίνη: Έξι Παλαιστίνιοι νεκροί από επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στην Τζενίν

Ο ισραηλινός στρατός διεξάγει επιχείρηση στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζενίν. Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις περικύκλωσαν ένα σπίτι στον καταυλισμό αυτόν και ακολούθησαν σφοδρές συγκρούσεις με ενόπλους που έχουν ταμπουρωθεί μέσα στο κτίριο, αλλά και με Παλαιστίνιους μαχητές έξω από αυτό.

??Happening now: Israeli occupation forces are raiding the #Jenin refugee camp. At least one #Palestinian was murdered, four were injured, and several others were arrested. #Palestinepic.twitter.com/c70xwZYwOy