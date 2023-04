Ισραήλ-Παλαιστίνη: Επεισόδια στο ισλαμικό τέμενος Αλ Αξά, ρουκέτες και βομβαρδισμοί στη Λωρίδα της Γάζας

Το Αλ Αξά βρίσκεται στην Πλατεία των Τεμενών, τον τρίτο ιερότερο τόπο λατρείας του ισλάμ, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, τον παλαιστινιακό τομέα της ιερής πόλης που κατέχει κι έχει προσαρτήσει το Ισραήλ. Βρίσκεται σε αυτό που οι εβραίοι ονομάζουν Όρος του Ναού, που θεωρείται ο ιερότερος τόπος του ιουδαϊσμού.

Τα επεισόδια καταγράφονται τον μήνα του Ραμαζανιού κι ενώ οι εβραίοι από απόψε εορτάζουν το Πάσχα, με φόντο τη συνέχιση της έξαρσης της βίας στην ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση φέτος.

Η ισραηλινή αστυνομία δημοσιοποίησε αποσπάσματα βίντεο 50 και πλέον δευτερολέπτων στα οποία εικονίζονται εκρήξεις που μοιάζουν να οφείλονται σε πυροτεχνήματα στον χώρο λατρείας, ενώ σιλουέτες διακρίνονται καθώς πετούν πέτρες. Σε άλλη σεκάνς, αστυνομικοί με εξαρτύσεις αντιμετώπισης ταραχών προελαύνουν μέσα στο τέμενος υψώνοντας ασπίδες για να προστατευτούν από αντικείμενα που εκτοξεύονται εναντίον τους. Εικονίζονται επίσης αστυνομικοί να απομακρύνουν τουλάχιστον πέντε ανθρώπους με τα χέρια δεμένα πισθάγκωνα.

