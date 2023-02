Ισραήλ-Παλαιστίνη: Νέα βίαια επεισόδια στην Δυτική Οχθη

Για το περιστατικό δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης, το οποίο συνέπεσε με την διεξαγωγή συζητήσεων ανάμεσα σε Iσραηλινούς και Παλαιστίνιους αξιωματούχους ασφαλείας στην Άκαμπα της Ιορδανίας στις οποίες οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν να «αποτρέψουν περαιτέρω βία» και να εργαστούν για «αποκλιμάκωση».

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι ο ένοπλος έφτασε σε μια διασταύρωση «και άνοιξε πυρ προς ένα ισραηλινό όχημα».

Ανέφερε ότι τα θύματα κοντά στη Χαουάρα, μια περιοχή με τακτικές τριβές μεταξύ Παλαιστινίων και εποίκων, ήταν αδέρφια από το Χαρ Μπράτσα, έναν οικισμό 8 χλμ μακριά. Ο ένας ήταν στρατιώτης σε ένα πρόγραμμα για Εβραίους μαθητές σεμιναρίων.

Μετά το περιστατικό, Παλαιστίνιοι ανέφεραν ότι Ισραηλινοί από έναν κοντινό οικισμό επιτέθηκαν σε παλαιστινιακά σπίτια στην περιοχή.

Ο Γκασάν Ντάγκλας, ένας αξιωματούχος που είναι υπεύθυνος για τις δραστηριότητες κατά των εποικισμών, δήλωσε ότι πολλά σπίτια Παλαιστινίων και 15 αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν.

