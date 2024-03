Ισραήλ: Παλαιστίνιος ένοπλος σκοτώθηκε αφού άνοιξε πυρ προς εβραϊκό οικισμό - ΒΙΝΤΕΟ

A gunman who carried out a shooting attack against Israeli in the Hebron area was shot and killed by the IDF. Palestinian media identified the shooter as an Imam named Mahmoud Nofal. pic.twitter.com/S2cZBKQ42O

Ο άνδρας άνοιξε πυρ από το παλαιστινιακό νεκροταφείο στη Χεβρώνα προς τον παρακείμενο εβραϊκό οικισμό, όπως ανέφερε ο ισραηλινός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός Kan. Μετέδωσε πλάνα που δείχνουν έναν άνδρα να στέκεται ανάμεσα στους τάφους και να πυροβολεί με αυτόματο τουφέκι.

A terrorist started firing from the Palestinian cemetery in Hebron towards Jewish houses.

IDF forces rushed to the scene and eliminated him.

An infiltration alert was activated calling residents of the Jewish quarter to shut themselves in their homes.

IDF is scanning the area. pic.twitter.com/ezDdqP0wyx