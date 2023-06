Ισραήλ: Πέντε νεκροί από πυροβολισμούς σε προάστιο της Ναζαρέτ

Σύμφωνα με το Ερυθρό Άστρο του Δαβίδ (σ.σ. τον αντίστοιχο Ερυθρό Σταυρό στο Ισραήλ), οι πέντε άνδρες υπέκυψαν στα τραύματά τους λίγο μετά τη διακομιδή τους σε νοσοκομείο.

??5 killed and several people injured in Yafia near Nazareth, Israel. It is reported that it is crime related.

The victims are:

Naim Margiyeh, Abu Naim Margiyeh, Iliyah Margiyeh, Louis Abu Rageb and Abraheem Shahada.#Israel#Nazareth#Arabcommunity#israelpolicepic.twitter.com/JyQHfRqi5q