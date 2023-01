Ισραήλ: Περισσότεροι από 100.000 διαδηλωτές στους δρόμους του Τελ Αβίβ κατά του Νετανιάχου - «Εγκληματίας», «σταματήστε το τέλος της δημοκρατίας» - ΒΙΝΤΕΟ

Ανεμίζοντας ισραηλινές σημαίες, ύψωσαν πλακάτ που έγραφαν «Σταματήστε το τέλος της δημοκρατίας» και αφίσες του Νετανιάχου με τον χαρακτηρισμό «Εγκληματίας». Στη διαδήλωση συμμετείχε μεταξύ άλλων ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ Γιαΐρ Λαπίντ.

Thousands protest in Israel against the government's new judicial reforms. Demonstators say reforms threaten checks and balance on government.@eriknjoka brings you this report

Watch more: https://t.co/AXC5qRugebpic.twitter.com/pC3ilh3VkO