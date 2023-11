Ισραήλ: «Πράσινο φως» για τετραήμερη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα με αντάλλαγμα την απελευθέρωση 50 ομήρων - «Ο πόλεμος κατά της Χαμάς θα συνεχιστεί» λέει ο Νετανιάχου

Το Ισραήλ παρουσίασε σήμερα λεπτομέρειες για τους Παλαιστίνιους κρατούμενους που πρόκειται να απελευθερωθούν σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση από τη Χαμάς 50 από τους ομήρους που κρατά στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο κατάλογος που αναρτήθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης περιλαμβάνει 300 κρατούμενους, αριθμό διπλάσιο από τις 150 γυναίκες και ανήλικους τους οποίους το Ισραήλ έχει δεχθεί να απελευθερώσει στο πλαίσιο της συμφωνίας με αντάλλαγμα την απελευθέρωση 50 ομήρων από τη Χαμάς και την κήρυξη τετραήμερης εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας. Σκοπός της δημοσίευσης των στοιχείων των κρατουμένων φαίνεται πως είναι να δοθεί η δυνατότητα να γίνουν νομικές προσφυγές την τελευταία στιγμή.

Η συμφωνία συμπεριλαμβάνει τρεις υπηκόους των ΗΠΑ, ανάμεσά τους ένα κορίτσι τριών ετών, δήλωσε νωρίτερα Αμερικανός αξιωματούχος. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, οι γονείς του παιδιού αυτού –διευκρίνισε πως το μικρό του όνομα είναι Αμπιγκέιλ–, το οποίο θα κλείσει τα 4 του χρόνια την Παρασκευή, ήταν ανάμεσα στους 1.200 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στην έφοδο μαχητών της Χαμάς εναντίον τομέων της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου.

Η διπλωματία του Κατάρ επιβεβαίωσε τη σύναψη συμφωνίας για «ανθρωπιστική παύση» των εχθροπραξιών στη Λωρίδα της Γάζας και την ανταλλαγή ισραηλινών και αλλοδαπών ομήρων με παλαιστίνιους φυλακισμένους που ανακοινώθηκε νωρίτερα από την κυβέρνηση του Ισραήλ και τη Χαμάς, σε πόλεμο από την 7η Οκτωβρίου.

«Η έναρξη της παύσης θα ανακοινωθεί εντός των προσεχών 24 ωρών και η διάρκειά της θα είναι τέσσερις ημέρες, με δυνατότητα παράτασης», διευκρίνισε το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ μέσω X (του πρώην Twitter) αναφερόμενο στη συμφωνία που κλείστηκε με μεσολάβηση του εμιράτου, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ.

Διαβεβαίωσε εξάλλου πως «ο αριθμός των ανθρώπων που θα απελευθερωθούν θα αυξηθεί σε μεταγενέστερα στάδια της εφαρμογής της συμφωνίας».

Το Ισραήλ θα «συνεχίσει τον πόλεμο» εναντίον της Χαμάς αφού τερματιστεί η κατάπαυση του πυρός

Ο ισραηλινός στρατός θα «συνεχίσει τον πόλεμο» εναντίον του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς μετά την 4ήμερη κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε να κηρυχθεί στη Λωρίδα της Γάζας, διεμήνυσε η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Η ισραηλινή κυβέρνηση, ο ισραηλινός στρατός και οι δυνάμεις ασφαλείας θα συνεχίσουν τον πόλεμο για να επιστρέψουν στα σπίτια τους όλοι οι όμηροι, να ολοκληρωθεί η εξάλειψη της Χαμάς και για να εγγυηθούμε ότι δεν θα υπάρχει πλέον απειλή για το κράτος του Ισραήλ από τη Γάζα», αναφέρει απόσπασμα ανακοίνωσης της κυβέρνησης που δόθηκε στη δημοσιότητα μέσω X (του πρώην Twitter) από τις υπηρεσίες του ισραηλινού πρωθυπουργού.

The Government of Israel, the IDF and the security services will continue the war in order to return home all of the hostages, complete the elimination of Hamas and ensure that there will be no new threat to the State of Israel from Gaza.