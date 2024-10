Ισραήλ: «Ράγισαν» καρδιές σε εκδήλωση για την «μαύρη» επέτειο της 7ης Οκτωβρίου

Επιπλέον, την ίδια ώρα, στις 6:29 σήμερα το πρωί εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν έξω από το σπίτι του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ ζητώντας απελευθέρωση των ομήρων και κατάπαυση του πυρός.

OHE για 7η Οκτωβρίου: «Ατελείωτη τραγωδία» η χρονιά που πέρασε

Η χρονιά που πέρασε ήταν για τη Μέση Ανατολή μια «ατελείωτη τραγωδία», ανακοίνωσε σήμερα ο ΟΗΕ με αφορμή την πρώτη επέτειο από τη φονική και πρωτοφανή επίθεση μαχητών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο νότιο Ισραήλ.

Στην πιο αιματηρή αυτή επίθεση στην Ιστορία του Ισραήλ, πάνω από 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 250 απήχθησαν όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ απάντησε με μαζικές επιθέσεις κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, στις οποίες έχουν σκοτωθεί πάνω από 41.800 άνθρωποι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, το οποίο βρίσκεται στην εξουσία στον παλαιστινιακό θύλακα. Η Χαμάς δεν κάνει διάκριση στον απολογισμό της ανάμεσα σε μαχητές και αμάχους και τα στοιχεία αυτά δεν μπορούν να επαληθευτούν από ανεξάρτητες πηγές.

«Δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία ή λέξεις που να μπορούν να εκφράσουν πλήρως το μέγεθος της σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής καταστροφής που έχει συμβεί», σημειώνει η Τζόις Μισούγια, μεταβατική επικεφαλής του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA).

Η Μισούγια καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ «να ασκήσουν την επιρροή τους» για να διασφαλίσουν τον σεβασμό στο ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

«Πρέπει επίσης να εργαστούν για να τερματιστεί η ατιμωρησία. Μια άμεση κατάπαυση του πυρός και μια βιώσιμη ειρήνη έχουν καθυστερήσει πολύ».

Σχεδόν ολόκληρος ο πληθυσμός της Γάζας έχει εκτοπιστεί και οι άμαχοι αντιμετωπίζουν ακραίες στερήσεις, με περιορισμένη ή καμία πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, τρόφιμα, ηλεκτρικό ρεύμα ή ανθρωπιστική βοήθεια, σύμφωνα με το OCHA.

Πάνω από 300 εργαζόμενοι ανθρωπιστικών οργανώσεων έχουν σκοτωθεί στη Γάζα, περισσότεροι από αυτούς σε οποιαδήποτε άλλη μεμονωμένη κρίση, γεγονός που καθιστά τον παλαιστινιακό θύλακα το πιο επικίνδυνο μέρος για τους εργαζόμενους σε ανθρωπιστικούς φορείς, προσθέτει το OCHA.

«Οι εργαζόμενοι στον ανθρωπιστικό τομέα πρέπει να προστατεύονται και η δουλειά τους να διευκολύνεται. Οι δράστες πρέπει να λογοδοτούν για οποιεσδήποτε σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Και η επίθεση στη Γάζα πρέπει να σταματήσει», καταλήγει.

ΕΕ: «Οι καρδιές μας είναι με τις εβραϊκές κοινότητες σε όλον τον κόσμο»

«Οι καρδιές μας είναι με τις εβραϊκές κοινότητες σε όλον τον κόσμο» σήμερα, πρώτη επέτειο από τη φονική και άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, δηλώνει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Σε αυτήν την τραγική επέτειο, θέλω να τιμήσω τη μνήμη των θυμάτων», σημειώνει σε γραπτή της δήλωση. Η ΕΕ «στέκεται στο πλευρό όλων των αθώων ανθρώπων που οι ζωές τους διαλύθηκαν τελείως από εκείνη τη μοιραία ημέρα». Η επίθεση της Χαμάς «έφερε τεράστιο πόνο όχι μόνον στον λαό του Ισραήλ, αλλά και σε αθώους Παλαιστίνιους».

Η Φον ντερ Λάιεν επαναλαμβάνει το αίτημα της ΕΕ για άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και για την άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Επίσης δεσμεύεται για οικονομική αρωγή και ανθρωπιστική βοήθεια προς τον παλαιστινιακό λαό και τον Λίβανο.

Τα αντισημιτικά περιστατικά βρίσκονται σε αύξηση, σημειώνει επίσης η Φον ντερ Λάιεν, δεσμευόμενη για περισσότερους πόρους για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

Βρετανία: Καμία υπαναχώρηση από το Ηνωμένο Βασίλειο στις προσπάθειες για ειρήνη, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Στάρμερ

Καμία υπαναχώρηση δεν θα υπάρξει από τη Βρετανία στην «αναζήτηση της ειρήνης», δηλώνει ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ σήμερα, έναν χρόνο μετά τη «φρικτή», όπως τη χαρακτήρισε, σφαγή της 7ης Οκτωβρίου που διέπραξε η Χαμάς στο Ισραήλ.

«Δεν θα υπάρξει καμία υπαναχώρηση στην αναζήτηση από εμάς της ειρήνης και αυτήν την ημέρα πόνου και θλίψης, τιμάμε αυτούς που χάσαμε και παραμένουμε αποφασισμένοι για την ανάκτηση αυτών που κρατούνται ακόμη όμηροι, για τη βοήθεια προς αυτούς που υποφέρουν και για τη διασφάλιση ενός καλύτερου μέλλοντος στη Μέση Ανατολή», σημειώνει σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Γερμανία: Ακτιβιστές συγκεντρώθηκαν στην Πύλη του Βρανδεμβούργου

Έναν χρόνο μετά την πολυαίμακτη επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, ακτιβιστές συγκεντρώθηκαν σήμερα το πρωί στην Πύλη του Βρανδεμβούργου στο κεντρικό Βερολίνο για να αναγνώσουν τα ονόματα των 1.170 ανθρώπων που σκοτώθηκαν στην επίθεση αυτή και των 255 που απήχθησαν όμηροι στη Γάζα.

Η τελετή μνήμης άρχισε στις 05:29 τοπική ώρα (06:29 ώρα Ελλάδος), σηματοδοτώντας τη στιγμή που άρχισε η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023.

Η ανάγνωση των ονομάτων των θυμάτων της φονικής επίθεσης εντάσσεται στο πλαίσιο συντονισμένης δράσης που γίνεται ταυτοχρόνως σε δεκάδες πόλεις σε ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Λειψίας, του Ντίσελντορφ, της Βαρσοβίας, του Μπέλφαστ, της Λίμας και της Νέας Υόρκης.

Οι διοργανωτές δηλώνουν ότι σκοπός της τελετής αυτής είναι «να μοιραστούμε τη θλίψη του εβραϊκού λαού, να σταθούμε αλληλέγγυοι με το εβραϊκό κράτος ασχέτως της τρέχουσας πολιτικής, και να υψώσουμε τις φωνές (μας) κατά του αντισημιτισμού και του αντισιωνισμού».

