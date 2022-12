Ισραήλ: Ρουκέτα από τη Λωρίδα της Γάζας έπεσε στο νότιο Ισραήλ

Δεν έγινε αμέσως ανάληψη ευθύνης γι αυτή την εκτόξευση της ρουκέτας, αλλά η οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ, μια από τις ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις στη Λωρίδα της Γάζας είχε απειλήσει το Ισραήλ με αντίποινα μετά τη δολοφονία δύο ηγετών της, την Πέμπτη στην Τζενίν, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Σύμφωνα με μαρτυρίες στη Λωρίδα της Γάζας, ο ισραηλινός στρατός απάντησε πυροβολώντας δύο παρατηρητήρια της Χαμάς, ανατολικά της πόλης της Γάζας, λίγο μετά την εκτόξευση ρουκέτας.

Η εκτόξευση αυτή, η πρώτη εδώ και ένα μήνα σύμφωνα με τον στρατό, πραγματοποιείται την επομένη του θανάτου ενός 22χρονου Παλαιστίνιου, του Αμάρ Χάντι Μούφλεχ, από τα πυρά των ισραηλινών δυνάμεων στην είσοδο της Ναμπλούς, στη βόρεια Δυτική Όχθη, υπό αμφισβητούμενες περιστάσεις.

Σύμφωνα με την ισραηλινή αστυνομία, ο Παλαιστίνιος είχε προσπαθήσει να παραβιάσει την πόρτα ενός αυτοκινήτου και να επιτεθεί σε ένα ζευγάρι Ισραηλινών πολιτών προτού μαχαιρώσει έναν μεθοριακό φρουρό ο οποίος έκανε περιπολία. Στη συνέχεια προσπάθησε να πάρει το όπλο του διοικητή των μεθοριακών φρουρών και ο τελευταίος τον πυροβόλησε "φοβούμενος για τη ζωή του και τη ζωή των ανθρώπων γύρω του".

Media coverage: "An Israeli soldier shot and injured a young Palestinian man in Hawwara town, south of the occupied West Bank city of Nablus, a few minutes ago." pic.twitter.com/O404XSUHmu