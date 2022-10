Ισραήλ: Σε απεργία οι Παλαιστίνιοι στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Δυτική Όχθη - Τεταμένη η κατάσταση στο Σουάφατ

Επεισόδια σημειώθηκαν σε πολλές πόλεις στη Δυτική Όχθη και οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας απέκλεισαν τους δρόμους που οδηγούν στη Ναμπλούς, μία από τις πόλεις που βρίσκονται στο επίκεντρο των ταραχών, στις οποίες έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 100 Παλαιστίνιοι από την αρχή του έτους.

Τα εμπορικά καταστήματα παρέμειναν κλειστά στην Παλιά Πόλη και στον κεντρικό εμπορικό δρόμο της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, του κατεχόμενου παλαιστινιακού τομέα που έχει προσαρτηθεί από το Ισραήλ. Τα ιδιωτικά σχολεία ζήτησαν από τους μαθητές τους να παραμείνουν στο σπίτι.

«Η απεργία γίνεται σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον προσφυγικό καταυλισμό του Σουάφατ (…) Φαίνεται ότι θα είναι η αρχή μιας εκστρατείας κοινωνικής ανυπακοής και ας ελπίσουμε για το καλύτερο», σχολίασε ένας κάτοικος της Ιερουσαλήμ, ο Χάλεντ Άλκαμ.

Από το Σάββατο, στρατός και αστυνομία έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του υπόπτου που πυροβόλησε και σκότωσε μια 18χρονη στρατονόμο σε φυλάκιο ελέγχου στον προσφυγικό καταυλισμό του Σουάφατ. Ο καταυλισμός αυτός, που σήμερα είναι πλέον μια πυκνοκατοικημένη περιοχή όπου ζουν 60.000 άνθρωποι, έχει αποκλειστεί εδώ και ημέρες, καθώς η αστυνομία χτενίζει δρόμους και σπίτια, αναζητώντας τον δράστη. Ελέγχονται επίσης αυστηρά όλα τα οχήματα.

The #IDF responds to the demands of the #Jewish settlers from the hilltop gangs deployed in the #WestBank and has imposed a tight security siege on the city of #Nablus since the early hours on Wednesday morning. pic.twitter.com/dcCP85lbIJ

Σήμερα, μεγάλες ουρές αυτοκινήτων σχηματίστηκαν στα φυλάκια που οδηγούν εκτός του Σουάφατ, ενώ ομάδες νέων εκτόξευαν πέτρες εναντίον των αστυνομικών και έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων.

Στα τέλη Μαρτίου οι ισραηλινές δυνάμεις ξεκίνησαν επιχειρήσεις καταστολής στη Δυτική Όχθη, με αφορμή επιθέσεις Παλαιστίνιων στο Ισραήλ, στις οποίες σκοτώθηκαν 19 άνθρωποι. Έκτοτε, οι επιδρομές του στρατού και οι συγκρούσεις με ομάδες ενόπλων σε πόλεις όπως η Ναμπλούς και η Τζενίν έχουν γίνει σχεδόν καθημερινό φαινόμενο, πυροδοτώντας την οργή νεαρών Παλαιστίνιων, οι οποίοι εκτοξεύουν πέτρες και βόμβες μολότοφ στους στρατιώτες. Χθες, Τρίτη, άλλος ένας Ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε κοντά σε έναν εβραϊκό οικισμό, ανάμεσα στις πόλης Τζενίν και Ναμπλούς.

Τεταμένη η κατάσταση στο Σουάφατ

Σύμφωνα με τον Κάζεμ Άμπου Χαλάφ, έναν εκπρόσωπο της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για την παροχή βοήθειας στους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA), οι ενισυχμένοι έλεγχοι στις εισόδους του Σουάφατ και η βία οδήγησαν στο κλείσιμο των σχολείων και των κέντρων υγείας της υπηρεσίας αυτής στον καταυλισμό. «Η κατάσταση επί τόπου είναι πραγματικά τεταμένη», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο. Όπως είπε, τόνοι σκουπιδιών συσσωρεύονται στους δρόμους αφού σταμάτησε η αποκομιδή τους.

Long queue of #Palestinian vehicles is seen right now @ the western entrance of #Nablus in the occupied West Bank, as Israeli occupation authorities continue to shut down all the entrances to the city since last night#EndTheSiege#EndtheOccupation#IsraeliCrimes#FreePalestinepic.twitter.com/UBpiB8KhLJ