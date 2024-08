Ισραήλ: Σοκ προκαλεί βίντεο που καταγράφει τον ομαδικό βιασμό Παλαιστινίου από στρατιώτες σε φυλακή

Το συμβάν φέρεται να συνέβη στο κέντρο κράτησης Σντε Τεϊμάν στην έρημο Νεγκέβ στο νότιο Ισραήλ.

Το βίντεο, το οποίο έχει επαληθευτεί από το Al Jazeera και από τον Guardian, δείχνει τον κρατούμενο να επιλέγεται από μια μεγαλύτερη ομάδα κρατουμένων που βρίσκονται αλυσοδεμένοι στο πάτωμα. Στη συνέχεια, το θύμα οδηγείται σε έναν τοίχο. Εκεί οι φρουροί υψώνουν τις ασπίδες τους για να κρύψουν τα πρόσωπά τους από την κάμερα και προχωρούν στον βιασμό του κρατούμενου.

Channel 12 Hebrew has aired scenes of Israeli occupation soldiers hiding behind the cover of the guards' shields and raping a Palestinian prisoner.

The footage also exposed the Israeli torture of other Palestinians inside Sde Teiman prison. pic.twitter.com/MMtl9CjIRj