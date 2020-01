Ισραήλ: Στο στόχαστρο ο υπ. Παιδείας με αφορμή δηλώσεις του για την ομοφυλοφιλία

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ - Reuters

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Yedioth Ahronoth ο Πέρετς ρωτήθηκε τι θα έκανε αν ένα από τα παιδιά του «είχε διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό» και απάντησε: «Δόξα τω Θεώ, τα παιδιά μου μεγάλωσαν με τον φυσιολογικό και υγιή τρόπο. Δεν ασχολούμαι με σκέψεις του είδους “τι θα είχε συμβεί αν”».

