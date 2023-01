Iσραήλ: Στο τέμενος Αλ Αξά ο ακροδεξιός υπουργός Μπεν Γκβιρ - Για πρόκληση άνευ προηγουμένου κάνει λόγο η Παλαιστίνη - ΒΙΝΤΕΟ

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης και πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Γιαΐρ Λαπίντ, προειδοποιούσε πως εάν ο κ. Μπεν-Γκβιρ έκανε τέτοια επίσκεψη, θα πυροδοτούσε κλιμάκωση της βίας.

Στο συγκρότημα, τον τρίτο ιερότερο τόπο του Ισλάμ μετά τη Μέκκα και τη Μεδίνα και τον ιερότερο τόπο του ιουδαϊσμού, επιτρέπεται μόνο η είσοδος μουσουλμάνων πιστών.

Israeli Jewish supremacist Minister Itamar Ben-Gvir breaks into the courtyards of the Al-Aqsa Mosque compound in occupied Jerusalem, amid tight security measures.