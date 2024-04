Ισραήλ: Συγγενείς ομήρων διαδηλώνουν έξω από την Κνεσέτ - Ζητούν την παραίτηση του Νετανιάχου

«Είστε υπεύθυνος για την 7η Οκτωβρίου με κάθε δυνατό τρόπο, είστε ένα εμπόδιο για μια συμφωνία για τους ομήρους, δεν μας αφήνετε επιλογή, πρέπει να κάνετε στην άκρη. Και θα συνεχίσουμε να σας καταδιώκουμε και δεν θα ησυχάζετε ούτε μέρα, ούτε νύχτα, όσο ο γιος μου ο Ματάν δεν έχει ούτε μέρα, ούτε νύχτα», συνέχισε η Ζανγκάουερ, μιλώντας στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί μπροστά από την Κνεσέτ, το ισραηλινό κοινοβούλιο, για τέταρτο συνεχόμενο βράδυ.

Ο πρώην πρωθυπουργός Εχούντ Μπάρακ ζήτησε στη συνέχεια τη διεξαγωγή εκλογών «τώρα». Όπως είπε, «η είσοδος (του ισραηλινού στρατού) στη Ράφα θα γίνει σε μερικές εβδομάδες αλλά η εξόντωση της Χαμάς σε μερικούς μήνες και μέχρι τότε όλοι οι όμηροι θα επιστρέψουν σε φέρετρα». Ο Μπάρακ εκτίμησε ότι «ακόμη και αν η απελευθέρωση των ομήρων προϋποθέτει μια κατάπαυση του πυρός, η Χαμάς μπορεί να συντριβεί».

Live update: Thousands rally outside Knesset for elections, hostage deal for third straight night https://t.co/FgjN1JtUDK