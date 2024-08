Ισραήλ: Συγγενείς ομήρων προσπάθησαν να μπουν στη Γάζα για να τους πάρουν πίσω

«Χερς, είμαι ο μπαμπάς», φώναξε ο Τζον Πόλιν, ο γιος του οποίου, ο Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν, αιχμαλωτίστηκε ενώ παρακολουθούσε ένα μουσικό φεστιβάλ. «Αυτό που πρέπει να ξέρετε, να το ξέρετε και οι 107, είναι ότι όχι μόνο οι οικογένειες και τα 9 εκατομμύρια κάτοικοι αυτής της χώρας είναι εδώ σήμερα αλλά και ότι άνθρωποι σε όλον τον κόσμο αγωνίζονται για εσάς», πρόσθεσε.

Η μητέρα του, η Ρέιτσελ Γκόλντμπεργκ, ύψωσε το χέρι της στον ουρανό ενώ μιλούσε στο μικρόφωνο: «Σ’ αγαπάμε. Να είσαι δυνατός. Να βγεις ζωντανός».

Το Νιρίμ ήταν η μία από τις κοινότητες που έβαλε στο στόχαστρό της η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, όταν εξαπέλυσε επίθεση στο νότιο Ισραήλ. Ένοπλοι άνδρες σκότωσαν περίπου 1.200 Ισραηλινούς και αλλοδαπούς και άρπαξαν σχεδόν 250 ομήρους, σύμφωνα με ισραηλινά στοιχεία. Από τότε, ο ισραηλινός στρατός έχει ισοπεδώσει τη Γάζα, εκτοπίζοντας σχεδόν όλους τους κατοίκους από τα σπίτια τους και σκοτώνοντας τουλάχιστον 40.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές υπηρεσίες υγείας. Το Ισραήλ λέει ότι έχει σκοτώσει περίπου 17.000 μαχητές.

Μέχρι στιγμής οι διεθνείς προσπάθειες για την κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων δεν έχουν καρποφορήσει.

Κάποια στιγμή σήμερα, μερικές δεκάδες διαδηλωτές έφυγαν από το πλήθος και άρχισαν να τρέχουν προς τα σύνορα με τη Γάζα.

«Ερχόμαστε να τους πάρουμε πίσω στο Ισραήλ όπου ανήκουν, όπου θα έπρεπε να είναι», είπε λαχανιασμένος ο Εγιάλ Καλντερόν, ο ξάδελφος του οποίου, ο Όφερ, είναι μεταξύ των ομήρων.

