Ισραήλ: Το υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας ενέκρινε τη συμφωνία εκεχειρίας με τη Χαμάς

Ισραήλ-Χαμάς: Οι διεθνείς αντιδράσεις για τη συμφωνία εκεχειρίας - Τι περιλαμβάνει

Η προαναφερθείσα συμφωνία προβλέπει σε πρώτη φάση την απελευθέρωση 33 ομήρων που παραμένουν σε αιχμαλωσία στον παλαιστινιακό θύλακα, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση περίπου χιλίων Παλαιστινίων σε ισραηλινά κέντρα κράτησης.

Το οριστικό τέλος του πολέμου θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης.

«Κλείδωσε» η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς για εκεχειρία στη Γάζα

PM's office: Security cabinet has voted to approve hostage release-ceasefire deal https://t.co/gAkIh21VvM

Την Κυριακή οι πρώτες απελευθερώσεις ομήρων

Η απελευθέρωση των πρώτων ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας αναμένεται να ξεκινήσει την Κυριακή, μετά τη συμφωνία για κήρυξη εκεχειρίας στον θύλακα την οποία υπέγραψαν η Ισραήλ και η Χαμάς, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Υπό την προϋπόθεση της έγκρισης (της συμφωνίας) από το συμβούλιο ασφαλείας και την κυβέρνηση και την εφαρμογή της συμφωνίας, η απελευθέρωση των ομήρων θα πραγματοποιηθεί με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει σχεδιαστεί, βάσει του οποίου οι πρώτοι όμηροι θα αφεθούν ελεύθεροι την Κυριακή», ανέφερε η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με δύο πηγές που πρόσκεινται στη Χαμάς, στην πρώτη ομάδα ομήρων που θα αφεθούν ελεύθεροι περιλαμβάνονται τρεις Ισραηλινές στρατιωτίνες.

«Τρεις Ισραηλινές στρατιωτίνες ολοκληρώνουν την πρώτη ομάδα που θα αφεθεί ελεύθερη στην πρώτη φάση της συμφωνίας ανταλλαγής κρατουμένων», επεσήμανε στο AFP από τις πηγές, ενώ διευκρίνισε ότι η συμφωνία για αυτό επετεύχθη «τις τελευταίες στιγμές (των συνομιλιών)».

Σε αντάλλαγμα το Ισραήλ δέχθηκε «να απελευθερώσει έναν σημαντικό αριθμό κρατουμένων», πρόσθεσε η ίδια πηγή. Οι λεπτομέρειες αυτές μένει να επιβεβαιωθούν από ισραηλινή πηγή.

PM's office says first Gaza hostages expected to be released Sunday as planned, despite bureaucratic delayshttps://t.co/NDQDQsnwiu