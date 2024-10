Ισραήλ: Τουλάχιστον 67 τραυματίες από πλήγμα με drone στην πόλη Μπινγιαμίνα - BINTEO

Ο αριθμός των βαριά τραυματιών από την επίθεση παραμένει στους τέσσερις, με πέντε σοβαρά τραυματίες, σύμφωνα με γιατρούς. Οι περισσότεροι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε ιατρικό κέντρο στην Χαντέρα και άλλοι σε νοσοκομεία σε κοντινές περιοχές, όπως στην Χάιφα.

It seems that mainly #IDF soldiers were injured in the drone explosion in the Binyamina area, near Haifa, #Israel. The number of injuries has now risen to 20, with 3 to 5 reported to be in serious to critical condition. pic.twitter.com/Y5ZXwXOm5j