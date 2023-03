Ισραήλ: Τρεις τραυματίες από επίθεση ενόπλου στο Τελ Αβίβ

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο ένοπλος πυροβόλησε εναντίον ενός πεζού προτού να «εξουδετερωθεί» και ότι υπάρχουν υπόνοιες ότι επρόκειτο για «τρομοκρατική επίθεση».

My city Tel Aviv under attack tonight as a terrorist opened fire at innocent civilians in a bar. 3 injured, 2 critically. The terrorist has been stopped, thankfully.

Praying for the victims! pic.twitter.com/aBI7Ef3Z75