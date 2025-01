Ισραήλ-Χαμάς: Οι διεθνείς αντιδράσεις για τη συμφωνία εκεχειρίας - Τι περιλαμβάνει

Μετά από 15 μήνες συγκρούσεων Ισραήλ και Χαμάς φαίνεται πως έχουν καταλήξει σε συμφωνία εκεχειρίας για τον τερματισμό των εχθεοπρακιών στη Λωρίδα της Γάζας ανοίγοντας τον δρόμο για την απελευθέρωση εκατοντάδων ομήρων και την αποστολή σωτήριας ανθρωπιστικής βοήθειας.

Την είδηση επιβεβαίωσε στο Reuters αξιωματούχος που ενημερώθηκε για την οριστικοποίηση της συμφωνίας καθώς και αξιωματούχος της Χαμάς στο ΒΒC.

Σύμφωνα με αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters, η συμφωνία περιγράφει μία αρχική φάση εκεχειρίας έξι εβδομάδων και περιλαμβάνει τη σταδιακή απόσυρση των Ισραηλινών δυνάμεων καθώς και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά αιχμάλωτους η Χαμάς.

Σε αντάλλαγμα το το Ισραήλ θα απελευθερώσει Παλαιστινίους κρατουμένους.

Τι προβλέπει η συμφωνία για κατάπαυση πυρός και ομήρους

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς περιλαμβάνει βασικά σημεία που διαμορφώνουν το μέλλον στη Λωρίδα της Γάζας. Κατά την πρώτη φάση της συμφωνίας, προβλέπεται κατάπαυση του πυρός για έξι εβδομάδες, με τις ισραηλινές δυνάμεις να αποσύρονται σταδιακά από τις κεντρικές περιοχές του θύλακα. Παράλληλα, οι εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι θα επιστρέψουν στις βόρειες περιοχές της Γάζας.

Όσον αφορά την απελευθέρωση ομήρων, η πρώτη φάση περιλαμβάνει την απελευθέρωση τουλάχιστον 3 ομήρων κάθε εβδομάδα, συνολικά 33, με έμφαση σε γυναίκες, παιδιά και άνδρες άνω των 50 ετών. Η Χαμάς θα αφήσει αρχικά ελεύθερες γυναίκες και νέους κάτω των 19 ετών, ενώ το Ισραήλ θα απελευθερώσει 30 Παλαιστίνιους κρατούμενους για κάθε πολίτη όμηρο και 50 για κάθε στρατιωτίνα. Συνολικά, οι Παλαιστίνιοι που θα απελευθερωθούν μπορεί να κυμαίνονται από 990 έως 1.650 άτομα.

Σημαντικό μέρος της συμφωνίας αποτελεί η ανθρωπιστική βοήθεια, με καθημερινή είσοδο 600 φορτηγών στη Λωρίδα της Γάζας, εκ των οποίων 50 θα μεταφέρουν καύσιμα. Την εφαρμογή της συμφωνίας θα εγγυηθούν το Κατάρ, η Αίγυπτος και οι ΗΠΑ, ενώ οι διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση, που περιλαμβάνουν την απελευθέρωση όλων των υπόλοιπων ομήρων και μόνιμη κατάπαυση του πυρός, θα ξεκινήσουν την 16η ημέρα της πρώτης φάσης.

Τέλος, η τρίτη φάση θα επικεντρωθεί στην επιστροφή των νεκρών ομήρων και στην ανοικοδόμηση της Γάζας, υπό την επίβλεψη της Αιγύπτου, του Κατάρ και των Ηνωμένων Εθνών.

Οι εξελίξεις που οδήγησαν στη συμφωνία

Ισραήλ και Χαμάς κατέληξαν σε συμφωνία εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας και για απελευθέρωση ομήρων, μετά από μαραθώνιο διαπραγματεύσεων των αντιπροσωπειών τους στην Ντόχα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Reuters και το Γαλλικό Πρακτορείο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν για τον τερματισμό του 15μηνου πολέμου. Ισραηλινός αξιωματούχος επιβεβαίωσε τη σύναψη συμφωνίας, όπως αναφέρει η εφημερίδα Times of Israel.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στον δημοσιογράφο Μπαράκ Ραβίντ του Axios ότι επετεύχθη συμφωνία για τη Λωρίδα της Γάζας, ενώ το Al Jazeera μετέδωσε πως η Χαμάς έδωσε στην αντιπροσωπεία της στην Ντόχα το "πράσινο φως".

BREAKING: Israel and Hamas have reached an agreement on a ceasefire and hostage release deal, a US official and an Arab official tells The Times of Israel. An announcement is expected in the coming hours, an Arab official adds. — Jacob Magid (@JacobMagid) January 15, 2025

Το αιγυπτιακό ειδησεογραφικό δίκτυο al Qahera επίσης μετέδωσε την είδηση της συμφωνίας, με την επίσημη ανακοίνωση της Χαμάς να αναφέρει ότι έστειλε επίσημη απάντηση στην πρόταση.

Παλαιστίνιοι και Ισραηλινοί πανηγυρίζουν στο άκουσμα της εκεχειρίας

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, στο άκουσμα της επίτευξης συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ύστερα από περισσότερους από 15 μήνες πολέμου.

Στην Ντέιρ αλ Μπάλα, στο κεντρικό τμήμα του θύλακα, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από το νοσοκομείο των Μαρτύρων του Αλ Ακσα για να γιορτάσουν, χορεύοντας και κυματίζοντας παλαιστινιακές σημαίες, όπως μεταδίδει δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Palestinians celebrating ahead of the announcement of the ceasefire agreement in Gaza. pic.twitter.com/XiOGFJSQup — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) January 15, 2025

Αυθόρμητες εορταστικές εκδηλώσεις αναφέρονται επίσης σε πολλά σημεία της Λωρίδας της Γάζας.

Kαι στο Ισραήλ, συγγενείς και φίλοι ανθρώπων που σκοτώθηκαν και απήχθησαν από τη Χαμάς, ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

This video needs to be the front page of every news station in the world. After 466 days and more than 50,000 people killed, celebrations are taking place across Gaza following news of a ceasefire agreement. pic.twitter.com/xwakjhw2bH — Mohamad Safa (@mhdksafa) January 15, 2025

Διεθνείς αντιδράσεις

Παγκόσμιοι ηγέτες και κυβερνήσεις ξένων χωρών έχουν ήδη ξεκινήσει να αντιδρούν στην είδηση της συμφωνίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν επιβεβαίωσε τη συμφωνία, ανακοινώνοντας ότι «θα σταματήσουν οι μάχες στη Γάζα, θα αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια προς τους Παλαιστίνιους αμάχους και θα επανενωθούν οι όμηροι με τις οικογένειές τους». Ο ίδιος τόνισε ότι οι Αμερικανοί όμηροι θα απελευθερωθούν κατά την πρώτη φάση εφαρμογής της συμφωνίας.

BREAKING: President Biden just announced that a ceasefire and hostage release deal has been reached between Israel and Hamas. This is a crowning achievement for the Biden Administration. pic.twitter.com/9xjHER9EBQ — Democratic Wins Media (@DemocraticWins) January 15, 2025

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανήγγειλε μέσω της πλατφόρμας Truth Social: «Έχουμε συμφωνία για τους ομήρους στη Μέση Ανατολή. Θα απελευθερωθούν σύντομα».

WE HAVE A DEAL FOR THE HOSTAGES IN THE MIDDLE EAST. THEY WILL BE RELEASED SHORTLY. THANK YOU! Donald Trump Truth Social 12:01 PM EST 01/15/25 — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 15, 2025

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε τη συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς και προέτρεψε και τις δύο πλευρές «να την εφαρμόσουν πλήρως».

«Χαιρετίζω θερμά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων στη Γάζα. Οι όμηροι θα επανενωθούν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα και η ανθρωπιστική βοήθεια μπορεί να φτάσει στους αμάχους στη Γάζα. Αυτό φέρνει ελπίδα σε μια ολόκληρη περιοχή, όπου οι άνθρωποι έχουν υπομείνει τεράστια δεινά για πάρα πολύ καιρό. Και τα δύο μέρη πρέπει να εφαρμόσουν πλήρως αυτή τη συμφωνία, ως σκαλοπάτι προς τη διαρκή σταθερότητα στην περιοχή και τη διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης», αναφέρει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ανάρτησή της στο «Χ».

I warmly welcome the ceasefire and hostage release agreement in Gaza. Hostages will be reunited with their loved ones and humanitarian aid can reach civilians in Gaza. This brings hope to an entire region, where people have endured immense suffering for far too long. Both… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 15, 2025

Από την πλευρά της, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ Κάγια Κάλας δήλωσε μέσω του «Χ»: «Καλωσορίζω την κατάπαυση του πυρός και τη συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων. Αυτό είναι ένα τεράστιο, θετικό βήμα για τον τερματισμό της βίας. Είναι πλέον καιρός να επιτευχθεί αυτή η συμφωνία για όλους τους ομήρους και τις οικογένειές τους, για τον λαό της Γάζας και για τον λαό της περιοχής».

I welcome the ceasefire and hostage release agreement. This is a major, positive breakthrough towards ending the violence. It is now time to deliver this agreement for all hostages and their families, the people of Gaza, and the people of the region. — Kaja Kallas (@kajakallas) January 15, 2025

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα ότι η συμφωνία στη Γάζα, «μια είδηση που περίμεναν απεγνωσμένα οι Ισραηλινοί και οι Παλαιστίνιοι», «καθυστέρησε πολύ».

«Για τους αθώους Παλαιστίνιους, των οποίων τα σπίτια μετατράπηκαν σε εμπόλεμη ζώνη εν μία νυκτί και πολλούς που έχασαν τη ζωή τους, αυτή η κατάπαυση πυρός πρέπει να επιτρέψει μια τεράστια αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας, η οποία απαιτείται απεγνωσμένα για να τερματιστεί ο πόνος στη Γάζα», δήλωσε.

«Και τότε η προσοχή μας πρέπει να στραφεί στο πώς θα εξασφαλίσουμε οριστικά ένα καλύτερο μέλλον για τον ισραηλινό και τον παλαιστινιακό λαό», συνέχισε ο Στάρμερ, αναφερόμενος στη λύση δύο κρατών.

My statement on the Israel-Hamas ceasefire. pic.twitter.com/eLbgaTr4dP — Keir Starmer (@Keir_Starmer) January 15, 2025

Σε ανακοίνωσή της, η ιταλική κυβέρνηση εκφράζει «την ικανοποίησή της για την κατάπαυση του πυρός στην Γάζα και για την απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς και συγχαίρει την Αίγυπτο, το Κατάρ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, για το αποτέλεσμα που επετεύχθη, μετά από μια μακρά διαπραγματευτική προσπάθεια, την οποία η κυβέρνηση της Ρώμης στήριξε ανέκαθεν, και ως εκ περιτροπής πρόεδρος της ομάδας χωρών της G7».

Σύμφωνα με την κυβέρνηση της Ρώμης, «η κατάπαυση του πυρός παρέχει μια σημαντική ευκαιρία για να αυξηθεί, με ουσιαστικό τρόπο, η ανθρωπιστική βοήθεια προς τον άμαχο πληθυσμό της Γάζας». Παράλληλα, τονίζεται ότι «η Ιταλία θα συνεχίσει να καταβάλει προσπάθειες στο συγκεκριμένο πλαίσιο, και μέσω της πρωτοβουλίας Food for Gaza, η οποία επικεντρώνεται στην επισιτιστική ασφάλεια και στην υγεία».

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι «η Ιταλία είναι έτοιμη, μαζί με τους ευρωπαίους και διεθνείς εταίρους, να εργαστεί για την ανοικοδόμηση της Γάζας και για την ενίσχυση της κατάπαυσης των εχθροπραξιών, ώστε να δοθεί νέα ώθηση στην πολιτική διαδικασία που αποσκοπεί σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή, η οποία να βασίζεται στη λύση των δύο κρατών. Του Ισραήλ και του κράτους της Παλαιστίνης, τα οποία να συνυπάρξουν -το ένα δίπλα στο άλλο- ειρηνικά και με ασφάλεια, στα πλαίσια αμοιβαία αναγνωρισμένων συνόρων».

Η Τουρκία, με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, χαιρετίζει τη συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς για εκεχειρία στη Γάζα και ευχαριστεί ιδιαίτερα το Κατάρ και την Αίγυπτο για τη διαμεσολαβητική τους προσπάθεια.

«Χαιρετίζουμε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ. Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στις χώρες που μεσολάβησαν, ιδίως το Κατάρ και την Αίγυπτο, για τις προσπάθειές τους. Στη διαδικασία που ακολουθεί, είναι σημαντικό να εφαρμοστούν πλήρως όλες οι φάσεις της συμφωνίας, η κατάπαυση του πυρός να καταστεί μόνιμη και να παραδοθεί επειγόντως στη Γάζα ανθρωπιστική βοήθεια. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να διασφαλίσει ότι το Ισραήλ θα εκπληρώσει τις ευθύνες του σε αυτά τα ζητήματα. Η διαρκής ειρήνη και σταθερότητα στη Μέση Ανατολή μπορεί να επέλθει μόνο με την επίτευξη ειρήνης στην Παλαιστίνη και τον τερματισμό της αδικίας που υφίσταται ο παλαιστινιακός λαός.

Πρέπει να αρχίσουν αμέσως ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την ίδρυση ενός ανεξάρτητου και κυρίαρχου κράτους της Παλαιστίνης με γεωγραφική συνέχεια, στη βάση των συνόρων του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει τον παλαιστινιακό λαό κατά την προσεχή περίοδο».

Regarding the Ceasefire Between Hamas and Israel https://t.co/OZCNEpWq9Lpic.twitter.com/39mC9v0GKr — Turkish MFA (@MFATurkiye) January 15, 2025

Την ικανοποίηση του εξέφρασε και το υπουργείο Εξωτερικών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την συμφωνία για προσωρινή εκεχειρία μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ.

«Η Ελλάδα χαιρετίζει θερμά την πολυαναμενόμενη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης των ομήρων" σημειώνει σε ανάρτηση του στα αγγλικά το υπουργείο Εξωτερικών, σχετικά με την συμφωνία .

Το Υπ.Εξ. επισημαίνει ότι «η συμφωνία αυτή μπορεί να αποτελέσει σημείο καμπής για την εγκαθίδρυση διαρκούς σταθερότητας στην περιοχή» και καλεί αμφότερες τις πλευρές να την τηρήσουν, τονίζοντας:

«Είναι τώρα καιρός να τηρηθεί η συμφωνία αυτή και να επιτραπεί στους ομήρους να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους, να ανακουφιστούν οι άμαχοι από τα δεινά και να αυξηθεί η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον πληθυσμό της Γάζας».

Greece warmly welcomes the long-awaited ceasefire and hostage release agreement. This deal can be a turning point for establishing enduring stability in the region. pic.twitter.com/zVO7o6hHuC — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 15, 2025

Η διατήρηση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός είναι υψίστης σημασίας για την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια έγραψε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην πλατφόρμα Χ το βράδυ της Τετάρτης χαιρετίζοντας τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

«Χαιρετίζω τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα με προτεραιότητα την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τη διακίνηση κρίσιμης ανθρωπιστικής βοήθειας», σημειώνει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, προσθέτοντας ότι «πρόκειται για μια απίστευτα σημαντική στιγμή».

Επιπλέον, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επαινεί τις προσπάθειες των ΗΠΑ, της Αιγύπτου και του Κατάρ τονίζοντας ότι «η διατήρηση αυτής της συμφωνίας είναι υψίστης σημασίας για την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια».