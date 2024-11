Ισραήλ: Χιλιάδες απαιτούν συμφωνία για τους ομήρους στη Γάζα στο κοινοβούλιο

Στη χθεσινή κινητοποίηση κάλεσε οργάνωση που αυτοαποκαλείται Shift 101 («Βάρδια 101») κι οργανώνει «μη βίαιες» καθιστικές διαμαρτυρίες σε δρόμους που οδηγούν στην ισραηλινή Βουλή από τη Δευτέρα.

Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν κατά τη διάρκεια της εφόδου της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, 97 παραμένουν όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, πλην όμως 34 εξ αυτών έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Thousands of Israelis protested in a demonstration in Tel Aviv on Friday alongside the Shift 101 protest group demanding the government take more sufficient action to secure the release of the remaining hostages in Gaza.https://t.co/sWvA4VDeCl