Ισραήλ: Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους απαίτησαν συμφωνία με τη Χαμάς για τους ομήρους

Πατέρας ομήρου στηλίτευσε το ότι η κυβέρνηση μοιάζει να θεωρεί τη δική της επιβίωση σημαντικότερη από αυτήν του παιδιού του, αξιώνοντας να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς.

Όμως η ισραηλινή κυβέρνηση δεν θα στείλει καν αντιπροσωπεία στο Κάιρο ακόμη, ανέφερε το ισραηλινό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Kan. Δεν πρόκειται να σταλεί προτού η Χαμάς απαντήσει στην πιο πρόσφατη πρόταση, με προϋπόθεση ότι θα πει ναι, εξήγησε κυβερνητική πηγή του δικτύου.

Ο κ. Νετανιάχου «προσπαθεί για άλλη μια φορά να τορπιλίσει τη μοναδική ευκαιρία που έχουμε να σώσουμε τους ομήρους», κατήγγειλε συλλογικότητα συγγενών ομήρων σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Αδελφός ομήρου είπε πως αν αρχίσει ευρείας κλίμακας χερσαία επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στη Ράφα, θα πρόκειται για «θανατική ποινή» για τους ομήρους.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός δεν μπορεί να παραμείνει στο αξίωμα «με το αίμα 132 ομήρων στα χέρια του», έκρινε.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ είπε πως η κυβέρνηση θα όφειλε να στείλει ομάδα διαπραγματευτών στο Κάιρο άμεσα, με εντολή «να μην επιστρέψει χωρίς συμφωνία».

