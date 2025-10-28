Ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδισαν την πόλη της Γάζας - Real.gr

Ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδισαν την πόλη της Γάζας, σύμφωνα με μαρτυρίες, λίγη ώρα αφού το πρωθυπουργικό γραφείο του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στον στρατό να πραγματοποιήσει αμέσως σφοδρές επιθέσεις στη Γάζα καταγγέλλοντας παραβίαση των όρων της εκεχειρίας από τη Χαμάς.

Το Al Jazeera μεταδίδει πως ο στρατός του Ισραήλ έχει πλήξει πολλαπλούς στόχους σε όλη την Πόλη της Γάζας. Αναφορές κάνουν λόγο για πλήγμα πίσω από το Νοσοκομείο αλ-Σίφα, κοντά σε ένα από τα κύρια κτίρια που είχαν ανακαινιστεί και τεθεί ξανά σε λειτουργία.

Η επίθεση προκάλεσε κατάσταση χάους και παββνικού μεταξύ των ασθενών και του ιατρικού προσωπικού μέσα στο νοσοκομείο. Δημοσιογράφος του ίδιος μέσου ενημέρωσης ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή αναφέρει πως εδώ και λίγη ώρα υπάρχει έντονη δραστηριότητα στον ουρανό της Γάζας.

Στον ιστότοπο της The Jerusalem Post αναφέρεται ότι η Χαμάς είχε εκτοξεύσει έναν αντιαρματικό πύραυλο και πυροβόλησε εναντίον στρατιωτών του Ισραηλινού στρατού στη Ράφα.

«Η απάντηση στις τρέχουσες παραβιάσεις [της Χαμάς] θα είναι πολύ πιο σημαντική από την απάντηση την προηγούμενη φορά», δήλωσε ένας Ισραηλινός αξιωματούχος στην ισραηλινή εφημερίδα.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στον στρατό να πραγματοποιήσει αμέσως σφοδρές επιθέσεις στη Γάζα, κατηγορώντας την οργάνωση Χαμάς για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός που βρίσκεται σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε το πρωθυπουργικό γραφείο.

Επειτα από συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας, «ο πρωθυπουργός Νετανιάχου έδωσε εντολή στον στρατό να πραγματοποιήσει αμέσως σφοδρές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας», αναφέρεται στο κείμενο της ανακοίνωσης του πρωθυπουργικού γραφείου.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε αφού η ισραηλινή κυβέρνηση κατηγόρησε τη Χαμάς ότι παραβίασε την εκεχειρία παραδίδοντας λείψανα ομήρου μέρος των οποίων είχε ήδη παραδοθεί στον ισραηλινό στρατό.