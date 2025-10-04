Ισραηλινά ΜΜΕ: Έκπληκτος ο Νετανιάχου από τη δήλωση Τραμπ - Θεωρεί την απάντηση της Χάμας απόρριψη του σχεδίου - Real.gr

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε την έκπληξή του για τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην απάντηση της Χαμάς, ο οποίος ανέφερε ότι πιστεύει πως η παλαιστινιακή οργάνωση είναι «έτοιμη για μια διαρκή ειρήνη» και κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τις επιθέσεις στη Γάζα.

Σύμφωνα με το ισραηλινό Κανάλι 12, το οποίο επικαλείται Ισραηλινό αξιωματούχο ο Μπενιαμίν Νετανιάχου πραγματοποίησε σύσκεψη σχετικά με την απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου και την απελευθέρωση των ομήρων, πριν ο Αμερικανός πρόεδρος τοποθετηθεί μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, με τον Ισραηλινό, πρωθυπουργό να δηλώνει ότι θεωρεί την απάντηση της παλαιστινιακής οργάνωσης ως απόρριψη της αμερικανικής πρότασης.

Ο Νετανιάχου αναφέρθηκε επίσης την ανάγκη συντονισμού με τις ΗΠΑ σχετικά με την απάντηση, ώστε να μην φαίνεται ότι η Χαμάς απάντησε θετικά, σύμφωνα με το Κανάλι 12, το οποίο προσθέτει ότι μη εκλεγμένοι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι η απάντηση της παλαιστινιακής θα μπορούσε να βοηθήσει στην προετοιμασία του εδάφους για μια συμφωνία.