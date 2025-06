Ο επικεφαλής της Rosatom, της ρωσικής κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας, ο Αλεξέι Λιχατσόφ, προειδοποιεί ότι τυχόν ισραηλινή επίθεση κατά του ιρανικού πυρηνικού σταθμού της Μπουσέρ μπορεί να προκαλέσει «πυρηνική καταστροφή τύπου Τσερνόμπιλ».

Νωρίτερα σήμερα εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού είχε ανακοινώσει ότι ο στρατός έπληξε πυρηνικές εγκαταστάσεις στην Μπουσέρ, την Ισφαχάν και τη Νατάνζ στο Ιράν και συνεχίζει να επιτίθεται σε επιπλέον εγκαταστάσεις.

Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι «ήταν λάθος» του εκπροσώπου του ισραηλινού στρατού να δηλώσει νωρίτερα σήμερα ότι το Ισραήλ έπληξε τον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ στο Ιράν. Ο αξιωματούχος επιβεβαίωσε μόνον ότι το Ισραήλ έπληξε πυρηνικές εγκαταστάσεις στη Νατάνζ, την Ισφαχάν και την Αράκ στο Ιράν.

Βίντεο που δείχνει ισραηλινό χτύπημα στον πυρηνικό αντιδραστήρα στην Αράκ:

Σε περαιτέρω πίεση που δέχθηκε για το Μπουσέρ, ο αξιωματούχος δήλωσε ότι δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει ούτε να διαψεύσει ότι το Ισραήλ έπληξε την τοποθεσία αυτή, στην οποία το Ιράν έχει αντιδραστήρα.

Ο σταθμός της Μπουσέρ, στις ακτές του Κόλπου, είναι η μόνη ηλεκτροπαραγωγική εγκατάσταση του Ιράν που λειτουργεί και χρησιμοποιεί ρωσικό καύσιμο. Η Ρωσία παίρνει πίσω το εξαντλημένο καύσιμο για να περιοριστεί ο κίνδυνος διασποράς των πυρηνικών. Οι δυνητικές συνέπειες μιας επίθεσης στον σταθμό –μόλυνση του αέρα και του νερού– αποτελούν από καιρό ανησυχία των κρατών του Κόλπου.

Πηγή ενήμερη για το ζήτημα δήλωσε στο Reuters ότι μια τέτοιου είδους μόλυνση συνιστά την χειρότερη περίπτωση για την οποία προετοιμάζονται τώρα οι χώρες του Κόλπου. Η πηγή σημείωσε ότι οι χώρες του Κόλπου, σε συνεργασία με τον οργανισμό του ΟΗΕ που είναι αρμόδιος για την ατομική ενέργεια, είχαν προετοιμάσει σχέδιο έκτακτης ανάγκης για οποιαδήποτε επίθεση σε οποιαδήποτε πυρηνική μονάδα στην περιοχή.

«Αν υπάρξει επίθεση στην βασική μονάδα ενέργειας, θα υπάρξει καταστροφή συγκρίσιμη με το Τσερνόμπιλ», δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο RIA ο Αλεξέι Λιχατσόφ. «Μία επίθεση κατά του Μπουσέρ θα ήταν πάνω από κακό», πρόσθεσε.

Η Ρωσία έχει απομακρύνει ορισμένους από τους τεχνικούς της από το Μπουσέρ, είπε, αλλά ο βασικός πυρήνας – που σύμφωνα με τον Πούτιν αριθμεί εκατοντάδες ανθρώπους παραμένουν στην μονάδα του Μπουσέρ. «Είμαστε προετοιμασμένοι για οποιαδήποτε σενάριο, περιλαμβανομένης της ταχείας απομάκρυνσης των εργαζομένων μας», δήλωσε στο RIA ο Λιχατσόφ.

Η ρωσική πρεσβεία στο Ιράν γνωστοποίησε σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα ότι η μονάδα του Μπουσέρ λειτουργεί κανονικά και ότι δεν είδε οποιαδήποτε απειλή για την ασφάλεια.

