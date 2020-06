Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη Γάζα μετά τις εκτοξεύσεις ρουκετών

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP - ΒΙΝΤΕΟ: Kbeat

Το βράδυ χθες Παρασκευή εκτοξεύτηκαν δύο ρουκέτες από τη Λωρίδα της Γάζας εναντίον του νότιου Ισραήλ, χωρίς πάντως να αναφερθούν θύματα. Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών ανέφεραν πως ήχησαν οι σειρήνες της αεράμυνας στην περιοχή της Σντερότ, ισραηλινής πόλης η οποία απέχει μερικά χιλιόμετρα από τον παλαιστινιακό θύλακα.

Λίγες ώρες αργότερα, ισραηλινά μαχητικά έπληξαν «εργοστάσια» κατασκευής πυρομαχικών και ρουκετών στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ενημέρωσε σήμερα ο ισραηλινός στρατός.

#Exclusive | Israeli warplanes attack several posts in #Gaza Strip after two rockets have been fired from the besieged Gaza Strip towards Israel: Report pic.twitter.com/SqmnqJ95c7