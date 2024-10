Ισραηλινά ΜΜΕ: Η ιδιωτική κατοικία του Νετανιάχου υπέστη ζημιές από την επίθεση της Χεζμπολάχ

Μια εικόνα, που είχε απαγορευτεί να δημοσιευτεί από τον ισραηλινό στρατό, δείχνει τη ζημιά που προκλήθηκε στο σπίτι από την επίθεση του drone. Η έκρηξη έσπασε το τζάμι στο παράθυρο ενός υπνοδωματίου.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί και ο Νετανιάχου και η σύζυγός του δεν βρίσκονταν στο σπίτι τη στιγμή της επίθεσης.

NETANYAHU FEELS THE HEAT OF RESISTANCE

A drone by Hezbollah made its way to Netanyahu's personal residence in Caesarea & bombed near his house.

Defense Systems were sleeping.