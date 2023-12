Ισραηλινά τανκς βαθιά στη Γάζα: Νέα μαζική έξοδος Παλαιστινίων - Βομβαρδισμοί κοντά σε νοσοκομείο - Βίντεο

Νοτιότερα, ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν την περιοχή γύρω από ένα νοσοκομείο στην 'καρδιά' της Χαν Γιούνις, της κυριότερης πόλης της νότιας Λωρίδας της Γάζας, όπου κάτοικοι φοβούνται μια νέα χερσαία επίθεση σε μια περιοχή με συνωστισμό οικογενειών που έχουν καταστεί άστεγες σε 12 εβδομάδες πολέμου.

Παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές δήλωσαν πως έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος 210 ανθρώπων σε ισραηλινά πλήγματα τις προηγούμενες 24 ώρες, ανεβάζοντας τον απολογισμό του πολέμου σε 21.320 νεκρούς -- σχεδόν 1% του πληθυσμού του θύλακα. Χιλιάδες άλλοι εκφράζονται φόβοι πως έχουν θαφτεί ή χαθεί κάτω από ερείπια.

Το Ισραήλ κλιμάκωσε τον χερσαίο πόλεμό του στη Γάζα ακριβώς πριν από τα Χριστούγεννα παρά τις δημόσιες εκκλήσεις από τον πιο στενό σύμμαχό του, τις Ηνωμένες Πολιτείες, να περιορίσει την εκστρατεία του τις τελευταίες εβδομάδες του 2023.

Ξεκίνησε τον πόλεμο για να καταστρέψει το κίνημα Χαμάς που διοικεί τη Γάζα αφού μαχητές εισέβαλαν από τη Γάζα στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου σκοτώνοντας 1.200 ανθρώπους και παίρνοντας 240 ομήρους.

Το κύριο επίκεντρο των μαχών είναι τώρα σε κεντρικές περιοχές νότια των υγροτόπων που διχοτομούν τη Λωρίδα, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις έδωσαν εντολή στους αμάχους τις τελευταίες ημέρες να τις εγκαταλείψουν καθώς προωθούνται τα άρματα μάχης τους.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι που έφευγαν από τις περιοχές Νουσέιρατ, Μπουρέιτζ και Μαγκάζι κατευθύνονταν νότια ή δυτικά σήμερα στην ήδη επιβαρυμένη πόλη Ντέιρ αλ Μπάλαχ, κατά μήκος της μεσογειακής ακτής, συνωστιζόμενοι σε πρόχειρους καταυλισμούς από αυτοσχέδια αντίσκηνα.

"Πάνω από 150.000 άνθρωποι --μικρά παιδιά, γυναίκες με μωρά στην αγκαλιά, άνθρωποι με αναπηρίες και ηλικιωμένοι-- δεν έχουν πουθενά να πάνε", ανέφερε η κύρια οργάνωση του ΟΗΕ που λειτουργεί στη Γάζα, η UNRWA, σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το ανατολικό τμήμα της Μπουρέιτζ ήταν θέατρο σφοδρών μαχών σήμερα το πρωί, με ισραηλινά άρματα μάχης να πιέζουν από βόρεια και ανατολικά, όπως δήλωσαν κάτοικοι και μαχητές.

Βομβαρδισμοί κοντά σε νοσοκομείο στη Χαν Γιούνις

Η Χαν Γιούνις, η κύρια νότια πόλη όπου προωθήθηκαν οι ισραηλινές δυνάμεις αυτό τον μήνα μετά την κατάρρευση μιας εκεχειρίας, βρέθηκε επίσης υπό σφοδρούς βομβαρδισμούς σήμερα το πρωί από πολεμικά αεροσκάφη και άρματα μάχης κοντά στο νοσοκομείο Αλ Άμαλ, δυτικά των ισραηλινών θέσεων.

Israel continued bombing the southern Gaza city of Khan Younis after one of its air strikes killed at least 20 people and injured many others outside Al Amal Hospital on Wednesday, according to the enclave's Health Ministry pic.twitter.com/tVKpdBBhpg