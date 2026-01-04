Ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν τρεις Παλαιστινίους στη Γάζα, σύμφωνα με τοπικές αρχές - Real.gr

Ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν σήμερα τουλάχιστον τρεις Παλαιστινίους σε χωριστά επεισόδια στην πόλη Χαν Γιούνις στο νότιο τμήμα της λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσαν τοπικές υγειονομικές αρχές.

Από ιατρικές πηγές έγινε γνωστό ότι στους νεκρούς περιλαμβάνεται ένα 15χρονο αγόρι, ένας ψαράς, ο οποίος σκοτώθηκε έξω από τις περιοχές που εξακολουθεί να κατέχει το Ισραήλ στο θύλακα, και ένας τρίτος άνδρας, ο οποίος πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε ανατολικά της πόλης σε περιοχές που εξακολουθούν να ελέγχονται από το Ισραήλ.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν σχολιάσει μέχρι στιγμής τις πληροφορίες αυτές.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, 420 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί αφότου άρχισε η κατάπαυση του πυρός, ενώ μαχητές έχουν σκοτώσει τρεις ισραηλινούς στρατιώτες.

Το Ισραήλ και η Χαμάς ανταλλάσσουν κατηγορίες για παραβιάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που συνήφθη με τη μεσολάβηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters